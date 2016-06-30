RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991
5 rublos 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Deporte ecuestre" (Rusia, URSS y RSFS)
Detalles técnicos
- MetalPlata (0,900)
- Peso16,67 g
- Plata pura (0,4824 oz) 15,003 g
- Diámetro33 mm
- CantoEstriado
- AlineaciónMedalla (↑↑)
- Tirada UNC220,603
- Tirada PROOF118,409
Descripción
- PaísRusia
- PeríodoURSS y RSFS
- Valor nominal5 rublos
- Año1978
- Casa de monedaLeningrado
- PropósitoConmemorativas
Precios de subastas (2)Variedades (2)
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda rusa de 5 rublos de 1978 "Olimpiada - 1980. Deporte ecuestre" con marca de ceca ЛМД. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la URSS y RSFS
Estado de conservación
¿Dónde vender la moneda de 5 rublos del 1978. ЛМД. "Olimpiada - 1980. Deporte ecuestre"?
Para vender 5 rublos del 1978, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.
