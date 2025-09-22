flag
5 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Gimnasia" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 5 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Gimnasia" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFSReverso 5 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Gimnasia" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Russiancoin

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso16,67 g
  • Plata pura (0,4824 oz) 15,003 g
  • Diámetro33 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC126,220
  • Tirada PROOF95,420

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal5 rublos
  • Año1980
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Precios de subastas (2)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 5 rublos de 1980 "Olimpiada - 1980. Gimnasia" con marca de ceca ЛМД. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la URSS y RSFS

Estado de conservación
Rusia 5 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Gimnasia" en subasta Russiancoin - 27 de abril de 2017
VendedorRussiancoin
Fecha27 de abril de 2017
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Gimnasia" en subasta Russiancoin - 30 de junio de 2016
VendedorRussiancoin
Fecha30 de junio de 2016
ConservaciónUNC
Precio

¿Dónde vender la moneda de 5 rublos del 1980. ЛМД. "Olimpiada - 1980. Gimnasia"?

Para vender 5 rublos del 1980, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

