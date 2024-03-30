flag
5 rublos 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Lanzamiento de martillo" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 5 rublos 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Lanzamiento de martillo" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFSReverso 5 rublos 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Lanzamiento de martillo" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Империя

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso16,67 g
  • Plata pura (0,4824 oz) 15,003 g
  • Diámetro33 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC201,078
  • Tirada PROOF107,928

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal5 rublos
  • Año1979
  • Casa de monedaMoscú
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:25 USD
Precio promedio (PROOF):15 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 rublos 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Lanzamiento de martillo" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (14)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 5 rublos de 1979 "Olimpiada - 1980. Lanzamiento de martillo" con marca de ceca ММД. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la URSS y RSFS y fue acuñada en la ceca de Moscú. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1861 vendido en la subasta Katz Auction por EUR 36. La subasta tuvo lugar el 30 de marzo de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 5 rublos 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Lanzamiento de martillo" en subasta Katz - 21 de septiembre de 2025
VendedorKatz
Fecha21 de septiembre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Lanzamiento de martillo" en subasta AURORA - 21 de agosto de 2025
VendedorAURORA
Fecha21 de agosto de 2025
ConservaciónMS70 NGC
Precio
Rusia 5 rublos 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Lanzamiento de martillo" en subasta Katz - 27 de octubre de 2024
VendedorKatz
Fecha27 de octubre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
19 $
Precio en la divisa de la subasta 18 EUR
Rusia 5 rublos 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Lanzamiento de martillo" en subasta Katz - 29 de septiembre de 2024
VendedorKatz
Fecha29 de septiembre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
15 $
Precio en la divisa de la subasta 13 EUR
Rusia 5 rublos 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Lanzamiento de martillo" en subasta Katz - 31 de marzo de 2024
VendedorKatz
Fecha31 de marzo de 2024
ConservaciónMS68 NGC
Precio
Rusia 5 rublos 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Lanzamiento de martillo" en subasta BAC - 26 de abril de 2023
VendedorBAC
Fecha26 de abril de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Lanzamiento de martillo" en subasta Katz - 22 de diciembre de 2022
VendedorKatz
Fecha22 de diciembre de 2022
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 5 rublos 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Lanzamiento de martillo" en subasta BAC - 9 de noviembre de 2022
VendedorBAC
Fecha9 de noviembre de 2022
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Lanzamiento de martillo" en subasta Russiancoin - 27 de octubre de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha27 de octubre de 2022
ConservaciónPF67 ULTRA CAMEO NGC
Precio
Rusia 5 rublos 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Lanzamiento de martillo" en subasta Katz - 8 de junio de 2022
VendedorKatz
Fecha8 de junio de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Lanzamiento de martillo" en subasta Numismatica Ferrarese - 24 de octubre de 2021
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha24 de octubre de 2021
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 5 rublos 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Lanzamiento de martillo" en subasta Russiancoin - 27 de abril de 2017
VendedorRussiancoin
Fecha27 de abril de 2017
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Lanzamiento de martillo" en subasta Russiancoin - 30 de junio de 2016
VendedorRussiancoin
Fecha30 de junio de 2016
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Lanzamiento de martillo" en subasta Russiancoin - 30 de junio de 2016
VendedorRussiancoin
Fecha30 de junio de 2016
ConservaciónUNC
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la URSS y RSFS de 5 rublos del 1979. ММД. "Olimpiada - 1980. Lanzamiento de martillo"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 5 rublos del 1979. ММД. "Olimpiada - 1980. Lanzamiento de martillo" es de 25 USD para las monedas de acuñación regular y de 15 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 rublos del 1979. "Olimpiada - 1980. Lanzamiento de martillo" con letras ММД?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 5 rublos del 1979 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 rublos del 1979. ММД. "Olimpiada - 1980. Lanzamiento de martillo"?

Para vender 5 rublos del 1979, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

