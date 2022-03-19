flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

5 rublos 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Tiro con arco" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 5 rublos 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Tiro con arco" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFSReverso 5 rublos 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Tiro con arco" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Russiancoin

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso16,67 g
  • Plata pura (0,4824 oz) 15,003 g
  • Diámetro33 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC126,220
  • Tirada PROOF95,420

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal5 rublos
  • Año1980
  • Casa de monedaMoscú
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:30 USD
Precio promedio (PROOF):20 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 rublos 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Tiro con arco" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (7)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 5 rublos de 1980 "Olimpiada - 1980. Tiro con arco" con marca de ceca ММД. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la URSS y RSFS y fue acuñada en la ceca de Moscú. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 7052 vendido en la subasta A.Karamitsos International Philatelic Auctions por EUR 90. La subasta tuvo lugar el 19 de marzo de 2022.

Estado de conservación
Rusia 5 rublos 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Tiro con arco" en subasta Katz - 21 de septiembre de 2025
VendedorKatz
Fecha21 de septiembre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Tiro con arco" en subasta Katz - 19 de junio de 2025
VendedorKatz
Fecha19 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
21 $
Precio en la divisa de la subasta 18 EUR
Rusia 5 rublos 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Tiro con arco" en subasta Numismatica Ferrarese - 1 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Tiro con arco" en subasta Katz - 27 de octubre de 2024
VendedorKatz
Fecha27 de octubre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
21 $
Precio en la divisa de la subasta 19 EUR
Rusia 5 rublos 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Tiro con arco" en subasta Katz - 29 de septiembre de 2024
VendedorKatz
Fecha29 de septiembre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Tiro con arco" en subasta Katz - 22 de diciembre de 2022
VendedorKatz
Fecha22 de diciembre de 2022
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 5 rublos 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Tiro con arco" en subasta Russiancoin - 30 de junio de 2016
VendedorRussiancoin
Fecha30 de junio de 2016
ConservaciónUNC
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la URSS y RSFS de 5 rublos del 1980. ММД. "Olimpiada - 1980. Tiro con arco"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 5 rublos del 1980. ММД. "Olimpiada - 1980. Tiro con arco" es de 30 USD para las monedas de acuñación regular y de 20 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 rublos del 1980. "Olimpiada - 1980. Tiro con arco" con letras ММД?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 5 rublos del 1980 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 rublos del 1980. ММД. "Olimpiada - 1980. Tiro con arco"?

Para vender 5 rublos del 1980, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

