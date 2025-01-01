RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991
Monedas conmemorativas de plata 10 rublos de la URSS y RSFS - Rusia
10 rublos 1977Olimpiada - 1980. Moscú
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCAcuñación PROOFVentasVentas1977ЛМД250,414121,423011977ММД250,414121,423032
10 rublos 1977Olimpiada 1980. Emblema
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCAcuñación PROOFVentasVentas1977ЛМД250,040121,137057
10 rublos 1978Olimpiada - 1980. Bicicleta
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCAcuñación PROOFVentasVentas1978ЛМД226,404118,4030371978Sin marca de ceca--016
10 rublos 1978Olimpiada - 1980. Remo
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCAcuñación PROOFVentasVentas1978ЛМД--001978ММД192,204118,403043
10 rublos 1978Olimpiada - 1980. Alcanza a la chica (Kyz kuu)
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCAcuñación PROOFVentasVentas1978ЛМД--001978ММД192,203118,409041
10 rublos 1978Olimpiada - 1980. Saltos con pértiga.
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCAcuñación PROOFVentasVentas1978ЛМД220,583119,343061978ММД220,583119,343015
10 rublos 1979Olimpiada - 1980. Baloncesto
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCAcuñación PROOFVentasVentas1979ЛМД220,583119,2430151979Sin marca de ceca--00
10 rublos 1979Olimpiada - 1980. Voleibol
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCAcuñación PROOFVentasVentas1979ЛМД220,583119,2430361979Sin marca de ceca--00
10 rublos 1979Olimpiada - 1980. Judo
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCAcuñación PROOFVentasVentas1979ЛМД207,078107,928041979ММД207,078107,928021
10 rublos 1979Olimpiada - 1980. Boxeo
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCAcuñación PROOFVentasVentas1979ЛМД207,078107,928040
10 rublos 1979Olimpiada - 1980. Levantamiento de pesas rusas
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCAcuñación PROOFVentasVentas1979ЛМД207,078107,928023
10 rublos 1980Olimpiada - 1980. Lucha
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCAcuñación PROOFVentasVentas1980ЛМД126,22095,420021980ММД126,22095,420021
10 rublos 1980Olimpiada - 1980. Tira y afloja
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCAcuñación PROOFVentasVentas1980ЛМД126,22095,420028
10 rublos 1980Olimpiada - 1980. Carreras de trineos tirados por renos.
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCAcuñación PROOFVentasVentas1980ЛМД126,22095,420030
