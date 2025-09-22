RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991
10 rublos 1979 "Olimpiada - 1980. Baloncesto". Sin marca de ceca (Rusia, URSS y RSFS)
Variedad: Sin marca de ceca
Detalles técnicos
- MetalPlata (0,900)
- Peso33,3 g
- Plata pura (0,9636 oz) 29,97 g
- Diámetro39 mm
- CantoEstriado
- AlineaciónMedalla (↑↑)
Descripción
- PaísRusia
- PeríodoURSS y RSFS
- Valor nominal10 rublos
- Año1979
- Casa de monedaLeningrado
- PropósitoConmemorativas
Precios de subastas
Lo sentimos, no hay datos de ventas para esta moneda
¿Dónde vender la moneda de 10 rublos del 1979. "Olimpiada - 1980. Baloncesto"?
Para vender 10 rublos del 1979, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.
