10 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Tira y afloja" (Rusia, URSS y RSFS)
Foto hecha por: Katz Auction
Detalles técnicos
- MetalPlata (0,900)
- Peso33,3 g
- Plata pura (0,9636 oz) 29,97 g
- Diámetro39 mm
- CantoEstriado
- AlineaciónMedalla (↑↑)
- Tirada UNC126,220
- Tirada PROOF95,420
Descripción
- PaísRusia
- PeríodoURSS y RSFS
- Valor nominal10 rublos
- Año1980
- Casa de monedaLeningrado
- PropósitoConmemorativas
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda rusa de 10 rublos de 1980 "Olimpiada - 1980. Tira y afloja" con marca de ceca ЛМД. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2729 vendido en la subasta Numisbalt por EUR 66. La subasta tuvo lugar el 30 de junio de 2021.
¿Cuánto vale la moneda de platade de la URSS y RSFS de 10 rublos del 1980. ЛМД. "Olimpiada - 1980. Tira y afloja"?
Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 10 rublos del 1980. ЛМД. "Olimpiada - 1980. Tira y afloja" es de 35 USD para las monedas de acuñación regular y de 35 USD para las monedas PROOF.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 10 rublos del 1980. "Olimpiada - 1980. Tira y afloja" con letras ЛМД?
La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 10 rublos del 1980 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de 10 rublos del 1980. ЛМД. "Olimpiada - 1980. Tira y afloja"?
Para vender 10 rublos del 1980, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.