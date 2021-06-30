flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

10 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Tira y afloja" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 10 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Tira y afloja" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFSReverso 10 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Tira y afloja" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso33,3 g
  • Plata pura (0,9636 oz) 29,97 g
  • Diámetro39 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC126,220
  • Tirada PROOF95,420

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal10 rublos
  • Año1980
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:35 USD
Precio promedio (PROOF):35 USD
Gráfico de ventas en subastas 10 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Tira y afloja" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 10 rublos de 1980 "Olimpiada - 1980. Tira y afloja" con marca de ceca ЛМД. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2729 vendido en la subasta Numisbalt por EUR 66. La subasta tuvo lugar el 30 de junio de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 10 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Tira y afloja" en subasta Numisbalt - 13 de julio de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha13 de julio de 2025
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
Rusia 10 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Tira y afloja" en subasta Katz - 19 de junio de 2025
VendedorKatz
Fecha19 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
32 $
Precio en la divisa de la subasta 28 EUR
Rusia 10 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Tira y afloja" en subasta Numisbalt - 15 de diciembre de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
50 $
Precio en la divisa de la subasta 48 EUR
Rusia 10 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Tira y afloja" en subasta Katz - 27 de octubre de 2024
VendedorKatz
Fecha27 de octubre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******
Rusia 10 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Tira y afloja" en subasta Wójcicki - 5 de octubre de 2024
Rusia 10 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Tira y afloja" en subasta Wójcicki - 5 de octubre de 2024
VendedorWójcicki
Fecha5 de octubre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Rusia 10 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Tira y afloja" en subasta Katz - 29 de septiembre de 2024
VendedorKatz
Fecha29 de septiembre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******
Rusia 10 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Tira y afloja" en subasta Katz - 30 de agosto de 2024
VendedorKatz
Fecha30 de agosto de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Rusia 10 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Tira y afloja" en subasta Coins NB - 10 de agosto de 2024
VendedorCoins NB
Fecha10 de agosto de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******
Rusia 10 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Tira y afloja" en subasta Katz - 26 de julio de 2024
VendedorKatz
Fecha26 de julio de 2024
ConservaciónMS67 NGC
Precio
******
Rusia 10 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Tira y afloja" en subasta Numisbalt - 9 de junio de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha9 de junio de 2024
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
******
Rusia 10 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Tira y afloja" en subasta Katz - 31 de marzo de 2024
VendedorKatz
Fecha31 de marzo de 2024
ConservaciónMS67 NGC
Precio
******
Rusia 10 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Tira y afloja" en subasta Katz - 14 de mayo de 2023
VendedorKatz
Fecha14 de mayo de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
Rusia 10 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Tira y afloja" en subasta Numismática Leilões - 18 de abril de 2023
VendedorNumismática Leilões
Fecha18 de abril de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
Rusia 10 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Tira y afloja" en subasta Katz - 12 de febrero de 2023
VendedorKatz
Fecha12 de febrero de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
Rusia 10 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Tira y afloja" en subasta Katz - 22 de diciembre de 2022
VendedorKatz
Fecha22 de diciembre de 2022
ConservaciónSin grado
Precio
******
Rusia 10 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Tira y afloja" en subasta Numismatica Ferrarese - 3 de julio de 2022
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha3 de julio de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 10 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Tira y afloja" en subasta Katz - 8 de junio de 2022
VendedorKatz
Fecha8 de junio de 2022
ConservaciónUNC
Precio
******
Rusia 10 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Tira y afloja" en subasta Numismatica Ferrarese - 20 de febrero de 2022
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha20 de febrero de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 10 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Tira y afloja" en subasta Numisbalt - 3 de julio de 2021
VendedorNumisbalt
Fecha3 de julio de 2021
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
******
Rusia 10 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Tira y afloja" en subasta Numisbalt - 3 de julio de 2021
VendedorNumisbalt
Fecha3 de julio de 2021
ConservaciónSin grado
Precio
******
Rusia 10 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Tira y afloja" en subasta Katz - 20 de junio de 2021
VendedorKatz
Fecha20 de junio de 2021
ConservaciónSin grado
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de platade de la URSS y RSFS de 10 rublos del 1980. ЛМД. "Olimpiada - 1980. Tira y afloja"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 10 rublos del 1980. ЛМД. "Olimpiada - 1980. Tira y afloja" es de 35 USD para las monedas de acuñación regular y de 35 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 10 rublos del 1980. "Olimpiada - 1980. Tira y afloja" con letras ЛМД?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 10 rublos del 1980 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 10 rublos del 1980. ЛМД. "Olimpiada - 1980. Tira y afloja"?

Para vender 10 rublos del 1980, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

