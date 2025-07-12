10 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Remo" (Rusia, URSS y RSFS)

¿Cuánto vale la moneda de platade de la URSS y RSFS de 10 rublos del 1978. ММД. "Olimpiada - 1980. Remo"? Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 10 rublos del 1978. ММД. "Olimpiada - 1980. Remo" es de 35 USD para las monedas de acuñación regular y de 30 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 10 rublos del 1978. "Olimpiada - 1980. Remo" con letras ММД? La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 10 rublos del 1978 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.