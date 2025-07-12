flag
10 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Remo" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 10 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Remo" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFSReverso 10 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Remo" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso33,3 g
  • Plata pura (0,9636 oz) 29,97 g
  • Diámetro39 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC192,204
  • Tirada PROOF118,403

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal10 rublos
  • Año1978
  • Casa de monedaMoscú
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:35 USD
Precio promedio (PROOF):30 USD
Gráfico de ventas en subastas 10 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Remo" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (43)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 10 rublos de 1978 "Olimpiada - 1980. Remo" con marca de ceca ММД. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la URSS y RSFS y fue acuñada en la ceca de Moscú. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1443 vendido en la subasta Numisbalt por EUR 36. La subasta tuvo lugar el 12 de julio de 2025.

Rusia 10 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Remo" en subasta BAC - 26 de agosto de 2025
VendedorBAC
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 10 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Remo" en subasta Numisbalt - 13 de julio de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha13 de julio de 2025
ConservaciónMS68 NGC
Precio
42 $
Precio en la divisa de la subasta 36 EUR
Rusia 10 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Remo" en subasta Katz - 19 de junio de 2025
VendedorKatz
Fecha19 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
30 $
Precio en la divisa de la subasta 26 EUR
Rusia 10 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Remo" en subasta BAC - 22 de abril de 2025
VendedorBAC
Fecha22 de abril de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 10 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Remo" en subasta Stack's - 13 de abril de 2025
VendedorStack's
VendedorStack's
Fecha13 de abril de 2025
ConservaciónMS69 PCGS
Precio
******

Rusia 10 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Remo" en subasta Katz - 9 de marzo de 2025
VendedorKatz
Fecha9 de marzo de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
******

Rusia 10 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Remo" en subasta Katz - 16 de diciembre de 2024
VendedorKatz
Fecha16 de diciembre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******

Rusia 10 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Remo" en subasta BAC - 10 de diciembre de 2024
VendedorBAC
Fecha10 de diciembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 10 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Remo" en subasta Katz - 27 de octubre de 2024
VendedorKatz
Fecha27 de octubre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******

Rusia 10 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Remo" en subasta Wójcicki - 5 de octubre de 2024
VendedorWójcicki
VendedorWójcicki
Fecha5 de octubre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******

Rusia 10 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Remo" en subasta Katz - 29 de septiembre de 2024
VendedorKatz
Fecha29 de septiembre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******

Rusia 10 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Remo" en subasta Stare Monety - 6 de septiembre de 2024
VendedorStare Monety
VendedorStare Monety
Fecha6 de septiembre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******

Rusia 10 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Remo" en subasta BAC - 25 de junio de 2024
VendedorBAC
Fecha25 de junio de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 10 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Remo" en subasta BAC - 25 de junio de 2024
VendedorBAC
Fecha25 de junio de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 10 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Remo" en subasta TMAJK sro - 14 de marzo de 2024
VendedorTMAJK sro
VendedorTMAJK sro
Fecha14 de marzo de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 10 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Remo" en subasta TMAJK sro - 14 de marzo de 2024
VendedorTMAJK sro
VendedorTMAJK sro
Fecha14 de marzo de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 10 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Remo" en subasta Katz - 11 de febrero de 2024
VendedorKatz
Fecha11 de febrero de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******

Rusia 10 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Remo" en subasta BAC - 23 de enero de 2024
VendedorBAC
Fecha23 de enero de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 10 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Remo" en subasta Pesek Auctions - 15 de noviembre de 2023
VendedorPesek Auctions
VendedorPesek Auctions
Fecha15 de noviembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******

Rusia 10 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Remo" en subasta BAC - 14 de noviembre de 2023
VendedorBAC
Fecha14 de noviembre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 10 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Remo" en subasta BAC - 20 de septiembre de 2023
VendedorBAC
Fecha20 de septiembre de 2023
ConservaciónUNC
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la URSS y RSFS de 10 rublos del 1978. ММД. "Olimpiada - 1980. Remo"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 10 rublos del 1978. ММД. "Olimpiada - 1980. Remo" es de 35 USD para las monedas de acuñación regular y de 30 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 10 rublos del 1978. "Olimpiada - 1980. Remo" con letras ММД?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 10 rublos del 1978 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 10 rublos del 1978. ММД. "Olimpiada - 1980. Remo"?

Para vender 10 rublos del 1978, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

