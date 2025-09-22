flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

10 rublos 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Remo" (Rusia, URSS y RSFS)

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso33,3 g
  • Plata pura (0,9636 oz) 29,97 g
  • Diámetro39 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal10 rublos
  • Año1978
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:0 USD
Gráfico de ventas en subastas 10 rublos 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Remo" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (0)Variedades (2)

Precios de subastas

Lo sentimos, no hay datos de ventas para esta moneda

¿Dónde vender la moneda de 10 rublos del 1978. ЛМД. "Olimpiada - 1980. Remo"?

Para vender 10 rublos del 1978, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

