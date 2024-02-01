flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

10 rublos 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Lucha" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 10 rublos 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Lucha" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFSReverso 10 rublos 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Lucha" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso33,3 g
  • Plata pura (0,9636 oz) 29,97 g
  • Diámetro39 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC126,220
  • Tirada PROOF95,420

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal10 rublos
  • Año1980
  • Casa de monedaMoscú
  • PropósitoConmemorativas
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:35 USD
Precio promedio (PROOF):30 USD
Gráfico de ventas en subastas 10 rublos 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Lucha" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (21)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 10 rublos de 1980 "Olimpiada - 1980. Lucha" con marca de ceca ММД. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la URSS y RSFS y fue acuñada en la ceca de Moscú. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 7449 vendido en la subasta MARCINIAK | DOM AUKCYJNY por PLN 1850. La subasta tuvo lugar el 1 de febrero de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 10 rublos 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Lucha" en subasta Katz - 19 de junio de 2025
VendedorKatz
Fecha19 de junio de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
34 $
Precio en la divisa de la subasta 30 EUR
Rusia 10 rublos 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Lucha" en subasta Katz - 19 de junio de 2025
VendedorKatz
Fecha19 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
32 $
Precio en la divisa de la subasta 28 EUR
Rusia 10 rublos 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Lucha" en subasta Katz - 27 de octubre de 2024
VendedorKatz
Fecha27 de octubre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 10 rublos 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Lucha" en subasta Wójcicki - 5 de octubre de 2024
Rusia 10 rublos 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Lucha" en subasta Wójcicki - 5 de octubre de 2024
VendedorWójcicki
Fecha5 de octubre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 10 rublos 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Lucha" en subasta Katz - 29 de septiembre de 2024
VendedorKatz
Fecha29 de septiembre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 10 rublos 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Lucha" en subasta Katz - 26 de julio de 2024
VendedorKatz
Fecha26 de julio de 2024
ConservaciónMS67 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 10 rublos 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Lucha" en subasta Katz - 31 de marzo de 2024
VendedorKatz
Fecha31 de marzo de 2024
ConservaciónMS67 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 10 rublos 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Lucha" en subasta Katz - 11 de febrero de 2024
VendedorKatz
Fecha11 de febrero de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 10 rublos 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Lucha" en subasta Katz - 14 de mayo de 2023
VendedorKatz
Fecha14 de mayo de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 10 rublos 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Lucha" en subasta Numisbalt - 2 de abril de 2023
VendedorNumisbalt
Fecha2 de abril de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 10 rublos 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Lucha" en subasta Pesek Auctions - 29 de marzo de 2023
Rusia 10 rublos 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Lucha" en subasta Pesek Auctions - 29 de marzo de 2023
VendedorPesek Auctions
Fecha29 de marzo de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 10 rublos 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Lucha" en subasta Katz - 22 de diciembre de 2022
VendedorKatz
Fecha22 de diciembre de 2022
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 10 rublos 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Lucha" en subasta Russiancoin - 27 de octubre de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha27 de octubre de 2022
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO NGC
Precio
Rusia 10 rublos 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Lucha" en subasta Russiancoin - 27 de octubre de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha27 de octubre de 2022
ConservaciónMS69 NGC
Precio
Rusia 10 rublos 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Lucha" en subasta Katz - 8 de junio de 2022
VendedorKatz
Fecha8 de junio de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 10 rublos 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Lucha" en subasta Katz - 30 de abril de 2020
VendedorKatz
Fecha30 de abril de 2020
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 10 rublos 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Lucha" en subasta Katz - 23 de febrero de 2020
VendedorKatz
Fecha23 de febrero de 2020
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 10 rublos 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Lucha" en subasta Katz - 1 de diciembre de 2019
VendedorKatz
Fecha1 de diciembre de 2019
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 10 rublos 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Lucha" en subasta Katz - 24 de marzo de 2019
VendedorKatz
Fecha24 de marzo de 2019
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 10 rublos 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Lucha" en subasta Russiancoin - 30 de junio de 2016
VendedorRussiancoin
Fecha30 de junio de 2016
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 10 rublos 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Lucha" en subasta Russiancoin - 30 de junio de 2016
VendedorRussiancoin
Fecha30 de junio de 2016
ConservaciónPROOF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la URSS y RSFS de 10 rublos del 1980. ММД. "Olimpiada - 1980. Lucha"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 10 rublos del 1980. ММД. "Olimpiada - 1980. Lucha" es de 35 USD para las monedas de acuñación regular y de 30 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 10 rublos del 1980. "Olimpiada - 1980. Lucha" con letras ММД?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 10 rublos del 1980 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 10 rublos del 1980. ММД. "Olimpiada - 1980. Lucha"?

Para vender 10 rublos del 1980, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de RusiaCatálogo de monedas de la URSS y RSFSMonedas de Rusia en 1980Todas monedas rusasrusas de plata monedas rusas monedas con valor nominal 10 rublosSubastas numismáticas