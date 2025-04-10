flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

10 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Saltos con pértiga." (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 10 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Saltos con pértiga." - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFSReverso 10 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Saltos con pértiga." - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Империя

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso33,3 g
  • Plata pura (0,9636 oz) 29,97 g
  • Diámetro39 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC220,583
  • Tirada PROOF119,343

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal10 rublos
  • Año1978
  • Casa de monedaMoscú
  • PropósitoConmemorativas
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:35 USD
Precio promedio (PROOF):120 USD
Gráfico de ventas en subastas 10 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Saltos con pértiga." - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (15)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 10 rublos de 1978 "Olimpiada - 1980. Saltos con pértiga." con marca de ceca ММД. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la URSS y RSFS y fue acuñada en la ceca de Moscú. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 435 vendido en la subasta AURORA por RUB 14500. La subasta tuvo lugar el 10 de abril de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 10 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Saltos con pértiga." en subasta BAC - 26 de agosto de 2025
VendedorBAC
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 10 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Saltos con pértiga." en subasta Katz - 19 de junio de 2025
VendedorKatz
Fecha19 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
33 $
Precio en la divisa de la subasta 29 EUR
Rusia 10 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Saltos con pértiga." en subasta BAC - 22 de abril de 2025
VendedorBAC
Fecha22 de abril de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 10 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Saltos con pértiga." en subasta AURORA - 10 de abril de 2025
VendedorAURORA
Fecha10 de abril de 2025
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO NGC
Precio
168 $
Precio en la divisa de la subasta 14500 RUB
Rusia 10 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Saltos con pértiga." en subasta BAC - 10 de diciembre de 2024
VendedorBAC
Fecha10 de diciembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 10 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Saltos con pértiga." en subasta BAC - 25 de junio de 2024
VendedorBAC
Fecha25 de junio de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 10 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Saltos con pértiga." en subasta ibercoin - 21 de marzo de 2024
Vendedoribercoin
Fecha21 de marzo de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 10 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Saltos con pértiga." en subasta BAC - 26 de abril de 2023
VendedorBAC
Fecha26 de abril de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 10 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Saltos con pértiga." en subasta BAC - 9 de noviembre de 2022
VendedorBAC
Fecha9 de noviembre de 2022
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 10 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Saltos con pértiga." en subasta Russiancoin - 27 de octubre de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha27 de octubre de 2022
ConservaciónMS68 NGC
Precio
Rusia 10 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Saltos con pértiga." en subasta Katz - 8 de junio de 2022
VendedorKatz
Fecha8 de junio de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 10 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Saltos con pértiga." en subasta Numismatica Ferrarese - 24 de octubre de 2021
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha24 de octubre de 2021
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 10 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Saltos con pértiga." en subasta Aureo & Calicó - 15 de septiembre de 2021
VendedorAureo & Calicó
Fecha15 de septiembre de 2021
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 10 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Saltos con pértiga." en subasta Tauler & Fau - 12 de noviembre de 2019
VendedorTauler & Fau
Fecha12 de noviembre de 2019
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 10 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Saltos con pértiga." en subasta Russiancoin - 27 de abril de 2017
VendedorRussiancoin
Fecha27 de abril de 2017
ConservaciónUNC
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la URSS y RSFS de 10 rublos del 1978. ММД. "Olimpiada - 1980. Saltos con pértiga."?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 10 rublos del 1978. ММД. "Olimpiada - 1980. Saltos con pértiga." es de 35 USD para las monedas de acuñación regular y de 120 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 10 rublos del 1978. "Olimpiada - 1980. Saltos con pértiga." con letras ММД?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 10 rublos del 1978 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 10 rublos del 1978. ММД. "Olimpiada - 1980. Saltos con pértiga."?

Para vender 10 rublos del 1978, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de RusiaCatálogo de monedas de la URSS y RSFSMonedas de Rusia en 1978Todas monedas rusasrusas de plata monedas rusas monedas con valor nominal 10 rublosSubastas numismáticas