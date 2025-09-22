flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Levantamiento de pesas rusas" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Levantamiento de pesas rusas" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFSReverso 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Levantamiento de pesas rusas" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Rare Coins

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso33,3 g
  • Plata pura (0,9636 oz) 29,97 g
  • Diámetro39 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC207,078
  • Tirada PROOF107,928

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal10 rublos
  • Año1979
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:35 USD
Precio promedio (PROOF):30 USD
Gráfico de ventas en subastas 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Levantamiento de pesas rusas" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (23)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 10 rublos de 1979 "Olimpiada - 1980. Levantamiento de pesas rusas" con marca de ceca ЛМД. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1452 vendido en la subasta Numisbalt por EUR 44. La subasta tuvo lugar el 12 de julio de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Levantamiento de pesas rusas" en subasta Numisbalt - 13 de julio de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha13 de julio de 2025
ConservaciónMS67 NGC
Precio
51 $
Precio en la divisa de la subasta 44 EUR
Rusia 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Levantamiento de pesas rusas" en subasta Katz - 15 de mayo de 2025
VendedorKatz
Fecha15 de mayo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
30 $
Precio en la divisa de la subasta 27 EUR
Rusia 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Levantamiento de pesas rusas" en subasta Katz - 13 de abril de 2025
VendedorKatz
Fecha13 de abril de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
******
Rusia 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Levantamiento de pesas rusas" en subasta Coins NB - 29 de marzo de 2025
VendedorCoins NB
Fecha29 de marzo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
******
Rusia 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Levantamiento de pesas rusas" en subasta Katz - 27 de octubre de 2024
VendedorKatz
Fecha27 de octubre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******
******
Rusia 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Levantamiento de pesas rusas" en subasta Katz - 29 de septiembre de 2024
VendedorKatz
Fecha29 de septiembre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******
******
Rusia 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Levantamiento de pesas rusas" en subasta Katz - 31 de marzo de 2024
VendedorKatz
Fecha31 de marzo de 2024
ConservaciónMS67 NGC
Precio
******
******
Rusia 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Levantamiento de pesas rusas" en subasta TMAJK sro - 14 de marzo de 2024
VendedorTMAJK sro
Fecha14 de marzo de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Levantamiento de pesas rusas" en subasta Katz - 14 de mayo de 2023
VendedorKatz
Fecha14 de mayo de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
******
Rusia 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Levantamiento de pesas rusas" en subasta Numimarket - 18 de abril de 2023
VendedorNumimarket
Fecha18 de abril de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
******
******
Rusia 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Levantamiento de pesas rusas" en subasta Numismática Leilões - 18 de abril de 2023
VendedorNumismática Leilões
Fecha18 de abril de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
******
Rusia 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Levantamiento de pesas rusas" en subasta Katz - 23 de marzo de 2023
VendedorKatz
Fecha23 de marzo de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
******
******
Rusia 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Levantamiento de pesas rusas" en subasta Katz - 22 de diciembre de 2022
VendedorKatz
Fecha22 de diciembre de 2022
ConservaciónSin grado
Precio
******
******
Rusia 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Levantamiento de pesas rusas" en subasta BAC - 9 de noviembre de 2022
VendedorBAC
Fecha9 de noviembre de 2022
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Levantamiento de pesas rusas" en subasta Rare Coins - 19 de octubre de 2022
VendedorRare Coins
Fecha19 de octubre de 2022
ConservaciónUNC
Precio
******
******
Rusia 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Levantamiento de pesas rusas" en subasta Sartor Numismatica - 23 de junio de 2022
VendedorSartor Numismatica
Fecha23 de junio de 2022
ConservaciónUNC
Precio
******
******
Rusia 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Levantamiento de pesas rusas" en subasta Numisbalt - 3 de julio de 2021
VendedorNumisbalt
Fecha3 de julio de 2021
ConservaciónSin grado
Precio
******
******
Rusia 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Levantamiento de pesas rusas" en subasta Aste - 10 de abril de 2021
VendedorAste
Fecha10 de abril de 2021
ConservaciónAU
Precio
Rusia 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Levantamiento de pesas rusas" en subasta Denga1700 - 17 de diciembre de 2020
VendedorDenga1700
Fecha17 de diciembre de 2020
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Levantamiento de pesas rusas" en subasta Coinhouse - 14 de diciembre de 2019
VendedorCoinhouse
Fecha14 de diciembre de 2019
ConservaciónPROOF
Precio
******
******
Rusia 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Levantamiento de pesas rusas" en subasta Coinhouse - 28 de septiembre de 2019
VendedorCoinhouse
Fecha28 de septiembre de 2019
ConservaciónPROOF
Precio
******
******

¿Cuánto vale la moneda de platade de la URSS y RSFS de 10 rublos del 1979. ЛМД. "Olimpiada - 1980. Levantamiento de pesas rusas"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 10 rublos del 1979. ЛМД. "Olimpiada - 1980. Levantamiento de pesas rusas" es de 35 USD para las monedas de acuñación regular y de 30 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 10 rublos del 1979. "Olimpiada - 1980. Levantamiento de pesas rusas" con letras ЛМД?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 10 rublos del 1979 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 10 rublos del 1979. ЛМД. "Olimpiada - 1980. Levantamiento de pesas rusas"?

Para vender 10 rublos del 1979, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

