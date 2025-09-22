flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Voleibol" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Voleibol" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFSReverso 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Voleibol" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso33,3 g
  • Plata pura (0,9636 oz) 29,97 g
  • Diámetro39 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC220,583
  • Tirada PROOF119,243

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal10 rublos
  • Año1979
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:35 USD
Precio promedio (PROOF):50 USD
Gráfico de ventas en subastas 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Voleibol" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (36)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 10 rublos de 1979 "Olimpiada - 1980. Voleibol" con marca de ceca ЛМД. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 439 vendido en la subasta AURORA por RUB 14500. La subasta tuvo lugar el 10 de abril de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Voleibol" en subasta BAC - 26 de agosto de 2025
VendedorBAC
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Voleibol" en subasta Katz - 17 de agosto de 2025
VendedorKatz
Fecha17 de agosto de 2025
ConservaciónUNC
Precio
39 $
Precio en la divisa de la subasta 33 EUR
Rusia 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Voleibol" en subasta Katz - 19 de junio de 2025
VendedorKatz
Fecha19 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
33 $
Precio en la divisa de la subasta 29 EUR
Rusia 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Voleibol" en subasta BAC - 22 de abril de 2025
VendedorBAC
Fecha22 de abril de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Voleibol" en subasta Katz - 13 de abril de 2025
VendedorKatz
Fecha13 de abril de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Voleibol" en subasta AURORA - 10 de abril de 2025
VendedorAURORA
Fecha10 de abril de 2025
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Voleibol" en subasta WCN - 13 de marzo de 2025
VendedorWCN
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Voleibol" en subasta Katz - 9 de marzo de 2025
VendedorKatz
Fecha9 de marzo de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Voleibol" en subasta Katz - 16 de diciembre de 2024
VendedorKatz
Fecha16 de diciembre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Voleibol" en subasta BAC - 10 de diciembre de 2024
VendedorBAC
Fecha10 de diciembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Voleibol" en subasta COINSTORE - 8 de diciembre de 2024
Rusia 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Voleibol" en subasta COINSTORE - 8 de diciembre de 2024
VendedorCOINSTORE
Fecha8 de diciembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Voleibol" en subasta Katz - 27 de octubre de 2024
VendedorKatz
Fecha27 de octubre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Voleibol" en subasta Katz - 27 de octubre de 2024
VendedorKatz
Fecha27 de octubre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Voleibol" en subasta Wójcicki - 5 de octubre de 2024
Rusia 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Voleibol" en subasta Wójcicki - 5 de octubre de 2024
VendedorWójcicki
Fecha5 de octubre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Voleibol" en subasta Katz - 29 de septiembre de 2024
VendedorKatz
Fecha29 de septiembre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Voleibol" en subasta BAC - 25 de junio de 2024
VendedorBAC
Fecha25 de junio de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Voleibol" en subasta Katz - 31 de marzo de 2024
VendedorKatz
Fecha31 de marzo de 2024
ConservaciónMS69 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Voleibol" en subasta TMAJK sro - 14 de marzo de 2024
Rusia 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Voleibol" en subasta TMAJK sro - 14 de marzo de 2024
VendedorTMAJK sro
Fecha14 de marzo de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Voleibol" en subasta Aureo & Calicó - 6 de julio de 2023
VendedorAureo & Calicó
Fecha6 de julio de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Voleibol" en subasta BAC - 26 de abril de 2023
VendedorBAC
Fecha26 de abril de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 10 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Voleibol" en subasta Numismática Leilões - 18 de abril de 2023
VendedorNumismática Leilões
Fecha18 de abril de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de la URSS y RSFS de 10 rublos del 1979. ЛМД. "Olimpiada - 1980. Voleibol"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 10 rublos del 1979. ЛМД. "Olimpiada - 1980. Voleibol" es de 35 USD para las monedas de acuñación regular y de 50 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 10 rublos del 1979. "Olimpiada - 1980. Voleibol" con letras ЛМД?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 10 rublos del 1979 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 10 rublos del 1979. ЛМД. "Olimpiada - 1980. Voleibol"?

Para vender 10 rublos del 1979, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de RusiaCatálogo de monedas de la URSS y RSFSMonedas de Rusia en 1979Todas monedas rusasrusas de plata monedas rusas monedas con valor nominal 10 rublosSubastas numismáticas