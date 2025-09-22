RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991
10 rublos 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Alcanza a la chica (Kyz kuu)" (Rusia, URSS y RSFS)
Detalles técnicos
- MetalPlata (0,900)
- Peso33,3 g
- Plata pura (0,9636 oz) 29,97 g
- Diámetro39 mm
- CantoEstriado
- AlineaciónMedalla (↑↑)
Descripción
- PaísRusia
- PeríodoURSS y RSFS
- Valor nominal10 rublos
- Año1978
- Casa de monedaLeningrado
- PropósitoConmemorativas
Precios de subastas (0)Variedades (2)
Precios de subastas
Lo sentimos, no hay datos de ventas para esta moneda
¿Dónde vender la moneda de 10 rublos del 1978. ЛМД. "Olimpiada - 1980. Alcanza a la chica (Kyz kuu)"?
Para vender 10 rublos del 1978, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.
Secciones populares