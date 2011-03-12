flag
10 rublos 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 10 rublos 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFSReverso 10 rublos 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Russiancoin

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso33,3 g
  • Plata pura (0,9636 oz) 29,97 g
  • Diámetro39 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC207,078
  • Tirada PROOF107,928

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal10 rublos
  • Año1979
  • Casa de monedaMoscú
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:35 USD
Precio promedio (PROOF):25 USD
Gráfico de ventas en subastas 10 rublos 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (21)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 10 rublos de 1979 "Olimpiada - 1980. Judo" con marca de ceca ММД. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la URSS y RSFS y fue acuñada en la ceca de Moscú. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 795 vendido en la subasta Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn por EUR 90. La subasta tuvo lugar el 12 de marzo de 2011.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 10 rublos 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" en subasta BAC - 26 de agosto de 2025
VendedorBAC
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 10 rublos 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" en subasta BAC - 22 de abril de 2025
VendedorBAC
Fecha22 de abril de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 10 rublos 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" en subasta Katz - 16 de diciembre de 2024
VendedorKatz
Fecha16 de diciembre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
34 $
Precio en la divisa de la subasta 32 EUR
Rusia 10 rublos 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" en subasta BAC - 10 de diciembre de 2024
VendedorBAC
Fecha10 de diciembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 10 rublos 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" en subasta Katz - 27 de octubre de 2024
VendedorKatz
Fecha27 de octubre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
28 $
Precio en la divisa de la subasta 26 EUR
Rusia 10 rublos 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" en subasta Wójcicki - 5 de octubre de 2024
VendedorWójcicki
Fecha5 de octubre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 10 rublos 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" en subasta COINSNET - 31 de agosto de 2024
VendedorCOINSNET
Fecha31 de agosto de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 10 rublos 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" en subasta BAC - 25 de junio de 2024
VendedorBAC
Fecha25 de junio de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 10 rublos 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" en subasta Katz - 31 de marzo de 2024
VendedorKatz
Fecha31 de marzo de 2024
ConservaciónMS68 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 10 rublos 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" en subasta BAC - 26 de abril de 2023
VendedorBAC
Fecha26 de abril de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 10 rublos 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" en subasta Katz - 22 de diciembre de 2022
VendedorKatz
Fecha22 de diciembre de 2022
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 10 rublos 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" en subasta BAC - 9 de noviembre de 2022
VendedorBAC
Fecha9 de noviembre de 2022
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 10 rublos 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" en subasta Numismatica Ferrarese - 3 de abril de 2022
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha3 de abril de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 10 rublos 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" en subasta Numismatica Ferrarese - 24 de octubre de 2021
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha24 de octubre de 2021
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 10 rublos 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" en subasta COINSNET - 5 de septiembre de 2021
VendedorCOINSNET
Fecha5 de septiembre de 2021
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 10 rublos 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" en subasta Denga1700 - 17 de diciembre de 2020
VendedorDenga1700
Fecha17 de diciembre de 2020
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 10 rublos 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" en subasta Katz - 4 de octubre de 2020
VendedorKatz
Fecha4 de octubre de 2020
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 10 rublos 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" en subasta Aureo & Calicó - 5 de julio de 2017
VendedorAureo & Calicó
Fecha5 de julio de 2017
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 10 rublos 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" en subasta Russiancoin - 27 de abril de 2017
VendedorRussiancoin
Fecha27 de abril de 2017
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 10 rublos 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" en subasta Russiancoin - 30 de junio de 2016
VendedorRussiancoin
Fecha30 de junio de 2016
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 10 rublos 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Judo" en subasta Russiancoin - 30 de junio de 2016
VendedorRussiancoin
Fecha30 de junio de 2016
ConservaciónPROOF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la URSS y RSFS de 10 rublos del 1979. ММД. "Olimpiada - 1980. Judo"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 10 rublos del 1979. ММД. "Olimpiada - 1980. Judo" es de 35 USD para las monedas de acuñación regular y de 25 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 10 rublos del 1979. "Olimpiada - 1980. Judo" con letras ММД?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 10 rublos del 1979 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 10 rublos del 1979. ММД. "Olimpiada - 1980. Judo"?

Para vender 10 rublos del 1979, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

