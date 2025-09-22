flag
10 rublos 1978 "Olimpiada - 1980. Bicicleta". Sin marca de ceca (Rusia, URSS y RSFS)

Variedad: Sin marca de ceca

Anverso 10 rublos 1978 "Olimpiada - 1980. Bicicleta" Sin marca de ceca - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFSReverso 10 rublos 1978 "Olimpiada - 1980. Bicicleta" Sin marca de ceca - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Russiancoin

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso33,3 g
  • Plata pura (0,9636 oz) 29,97 g
  • Diámetro39 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal10 rublos
  • Año1978
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:3600 USD
Precio promedio (PROOF):13000 USD
Gráfico de ventas en subastas 10 rublos 1978 "Olimpiada - 1980. Bicicleta" Sin marca de ceca - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (16)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 10 rublos de 1978 "Olimpiada - 1980. Bicicleta". Sin marca de ceca. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1489 vendido en la subasta The New York Sale por USD 13000. La subasta tuvo lugar el 6 de enero de 2011.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 10 rublos 1978 "Olimpiada - 1980. Bicicleta" en subasta Russiancoin - 22 de febrero de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha22 de febrero de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 10 rublos 1978 "Olimpiada - 1980. Bicicleta" en subasta Russiancoin - 17 de agosto de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha17 de agosto de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 10 rublos 1978 "Olimpiada - 1980. Bicicleta" en subasta Russiancoin - 11 de mayo de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha11 de mayo de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 10 rublos 1978 "Olimpiada - 1980. Bicicleta" en subasta Russiancoin - 9 de febrero de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha9 de febrero de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 10 rublos 1978 "Olimpiada - 1980. Bicicleta" en subasta Russiancoin - 4 de agosto de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha4 de agosto de 2022
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 10 rublos 1978 "Olimpiada - 1980. Bicicleta" en subasta Russiancoin - 25 de noviembre de 2021
VendedorRussiancoin
Fecha25 de noviembre de 2021
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 10 rublos 1978 "Olimpiada - 1980. Bicicleta" en subasta Russiancoin - 10 de junio de 2021
VendedorRussiancoin
Fecha10 de junio de 2021
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 10 rublos 1978 "Olimpiada - 1980. Bicicleta" en subasta Russiancoin - 15 de octubre de 2020
VendedorRussiancoin
Fecha15 de octubre de 2020
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 10 rublos 1978 "Olimpiada - 1980. Bicicleta" en subasta Russiancoin - 28 de mayo de 2020
VendedorRussiancoin
Fecha28 de mayo de 2020
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 10 rublos 1978 "Olimpiada - 1980. Bicicleta" en subasta Russiancoin - 26 de diciembre de 2019
VendedorRussiancoin
Fecha26 de diciembre de 2019
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 10 rublos 1978 "Olimpiada - 1980. Bicicleta" en subasta Russiancoin - 17 de octubre de 2019
VendedorRussiancoin
Fecha17 de octubre de 2019
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 10 rublos 1978 "Olimpiada - 1980. Bicicleta" en subasta Russiancoin - 30 de mayo de 2019
VendedorRussiancoin
Fecha30 de mayo de 2019
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 10 rublos 1978 "Olimpiada - 1980. Bicicleta" en subasta Russiancoin - 10 de enero de 2019
VendedorRussiancoin
Fecha10 de enero de 2019
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 10 rublos 1978 "Olimpiada - 1980. Bicicleta" en subasta Russiancoin - 10 de enero de 2018
VendedorRussiancoin
Fecha10 de enero de 2018
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 10 rublos 1978 "Olimpiada - 1980. Bicicleta" en subasta Teutoburger - 9 de septiembre de 2017
VendedorTeutoburger
Fecha9 de septiembre de 2017
ConservaciónMS68 PCGS
Precio
3611 $
Precio en la divisa de la subasta 3000 EUR
Rusia 10 rublos 1978 "Olimpiada - 1980. Bicicleta" en subasta New York Sale - 6 de enero de 2011
VendedorNew York Sale
Fecha6 de enero de 2011
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO NGC
Precio
13000 $
Precio en la divisa de la subasta 13000 USD

¿Cuánto vale la moneda de platade de la URSS y RSFS de 10 rublos del 1978. "Olimpiada - 1980. Bicicleta"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 10 rublos del 1978. "Olimpiada - 1980. Bicicleta" es de 3600 USD para las monedas de acuñación regular y de 13000 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 10 rublos del 1978. "Olimpiada - 1980. Bicicleta"?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 10 rublos del 1978 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 10 rublos del 1978. "Olimpiada - 1980. Bicicleta"?

Para vender 10 rublos del 1978, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

