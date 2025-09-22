flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

10 rublos 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Saltos con pértiga." (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 10 rublos 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Saltos con pértiga." - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFSReverso 10 rublos 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Saltos con pértiga." - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Империя

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso33,3 g
  • Plata pura (0,9636 oz) 29,97 g
  • Diámetro39 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC220,583
  • Tirada PROOF119,343

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal10 rublos
  • Año1978
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:25 USD
Precio promedio (PROOF):25 USD
Gráfico de ventas en subastas 10 rublos 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Saltos con pértiga." - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (6)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 10 rublos de 1978 "Olimpiada - 1980. Saltos con pértiga." con marca de ceca ЛМД. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 3251 vendido en la subasta Katz Auction por EUR 24. La subasta tuvo lugar el 22 de septiembre de 2018.

Estado de conservación
Rusia 10 rublos 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Saltos con pértiga." en subasta Wójcicki - 5 de octubre de 2024
VendedorWójcicki
Fecha5 de octubre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
25 $
Precio en la divisa de la subasta 100 PLN
Rusia 10 rublos 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Saltos con pértiga." en subasta Coins NB - 28 de octubre de 2023
VendedorCoins NB
Fecha28 de octubre de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
21 $
Precio en la divisa de la subasta 20 EUR
Rusia 10 rublos 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Saltos con pértiga." en subasta Katz - 23 de septiembre de 2018
VendedorKatz
Fecha23 de septiembre de 2018
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 10 rublos 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Saltos con pértiga." en subasta Katz - 18 de diciembre de 2016
VendedorKatz
Fecha18 de diciembre de 2016
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 10 rublos 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Saltos con pértiga." en subasta Russiancoin - 30 de junio de 2016
VendedorRussiancoin
Fecha30 de junio de 2016
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 10 rublos 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Saltos con pértiga." en subasta Russiancoin - 30 de junio de 2016
VendedorRussiancoin
Fecha30 de junio de 2016
ConservaciónUNC
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la URSS y RSFS de 10 rublos del 1978. ЛМД. "Olimpiada - 1980. Saltos con pértiga."?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 10 rublos del 1978. ЛМД. "Olimpiada - 1980. Saltos con pértiga." es de 25 USD para las monedas de acuñación regular y de 25 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 10 rublos del 1978. "Olimpiada - 1980. Saltos con pértiga." con letras ЛМД?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 10 rublos del 1978 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 10 rublos del 1978. ЛМД. "Olimpiada - 1980. Saltos con pértiga."?

Para vender 10 rublos del 1978, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

