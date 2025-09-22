flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

10 rublos 1979 "Olimpiada - 1980. Voleibol". Sin marca de ceca (Rusia, URSS y RSFS)

Variedad: Sin marca de ceca

no imageno image

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso33,3 g
  • Plata pura (0,9636 oz) 29,97 g
  • Diámetro39 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal10 rublos
  • Año1979
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Precios de subastas (0)Variedades (2)

Precios de subastas

Lo sentimos, no hay datos de ventas para esta moneda

¿Dónde vender la moneda de 10 rublos del 1979. "Olimpiada - 1980. Voleibol"?

Para vender 10 rublos del 1979, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de RusiaCatálogo de monedas de la URSS y RSFSMonedas de Rusia en 1979Todas monedas rusasrusas de plata monedas rusas monedas con valor nominal 10 rublosSubastas numismáticas