Münzen fon Australien 1887

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
5 Pfund 1887 S JEB
Durchschnittlicher Preis
Verkauf
01
Vorderseite
Rückseite
2 Pfund 1887 S JEB
Durchschnittlicher Preis
Verkauf
01
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1887 M WW WW Wappen
Durchschnittlicher Preis4200 $
Verkauf
163
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1887 S WW WW Wappen
Durchschnittlicher Preis920 $
Verkauf
183
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1887 S WW WW St. Georg
Durchschnittlicher Preis830 $
Verkauf
0187
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1887 M WW WW St. Georg
Durchschnittlicher Preis580 $
Verkauf
1185
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1887 S JEB Jubiläumsporträt
Durchschnittlicher Preis1300 $
Verkauf
2107
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1887 M JEB Jubiläumsporträt
Durchschnittlicher Preis730 $
Verkauf
2259
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1887 S Wappen
Durchschnittlicher Preis610 $
Verkauf
050
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1887 M Wappen
Durchschnittlicher Preis870 $
Verkauf
122
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1887 S JEB Jubiläumsporträt
Durchschnittlicher Preis760 $
Verkauf
038
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1887 M JEB Jubiläumsporträt
Durchschnittlicher Preis690 $
Verkauf
173
