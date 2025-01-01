Katalog
Australien
Zeitraum:
1837-1936
1837-1936
Victoria
1837-1901
Eduard VII
1901-1910
Georg V
1910-1936
Münzen fon Australien 1887
Wählen Sie eine Kategorie
Alle
Alle
Goldmünzen
Goldmünzen
5 Pfund 1887 S JEB
Durchschnittlicher Preis
—
Verkauf
0
1
2 Pfund 1887 S JEB
Durchschnittlicher Preis
—
Verkauf
0
1
Sovereign 1887 M WW WW Wappen
Durchschnittlicher Preis
4200 $
Verkauf
1
63
Sovereign 1887 S WW WW Wappen
Durchschnittlicher Preis
920 $
Verkauf
1
83
Sovereign 1887 S WW WW St. Georg
Durchschnittlicher Preis
830 $
Verkauf
0
187
Sovereign 1887 M WW WW St. Georg
Durchschnittlicher Preis
580 $
Verkauf
1
185
Sovereign 1887 S JEB Jubiläumsporträt
Durchschnittlicher Preis
1300 $
Verkauf
2
107
Sovereign 1887 M JEB Jubiläumsporträt
Durchschnittlicher Preis
730 $
Verkauf
2
259
1/2 Sovereign 1887 S Wappen
Durchschnittlicher Preis
610 $
Verkauf
0
50
1/2 Sovereign 1887 M Wappen
Durchschnittlicher Preis
870 $
Verkauf
1
22
1/2 Sovereign 1887 S JEB Jubiläumsporträt
Durchschnittlicher Preis
760 $
Verkauf
0
38
1/2 Sovereign 1887 M JEB Jubiläumsporträt
Durchschnittlicher Preis
690 $
Verkauf
1
73
