1/2 Sovereign 1887 M "Wappen" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1887 "Wappen" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 50246, welches bei Heritage Auctions für 11.500 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Mai 2008.

Erhaltung UNC (1) AU (5) XF (8) VF (5) F (2) Erhaltung (slab) MS62 (1) AU58 (2) AU55 (1) AU50 (1) XF45 (5) VF30 (1) DETAILS (2) Service NGC (11) PCGS (2)