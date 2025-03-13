flag
Australien
Zeitraum:1837-1936

1/2 Sovereign 1887 M "Wappen" (Australien, Victoria)

Avers 1/2 Sovereign 1887 M "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers 1/2 Sovereign 1887 M "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Sovereign Rarities Ltd

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC64,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1887
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Durchschnittspreis:870 USD
Auktionspreise (21)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1887 "Wappen" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 50246, welches bei Heritage Auctions für 11.500 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Mai 2008.

Australien 1/2 Sovereign 1887 M "Wappen" auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
519 $
Preis in Auktionswährung 400 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1887 M "Wappen" auf der Auktion St James’s - 15. Januar 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. Januar 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
3400 $
Preis in Auktionswährung 3400 USD
Australien 1/2 Sovereign 1887 M "Wappen" auf der Auktion Spink - 9. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum9. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 M "Wappen" auf der Auktion NOONANS - 20. Juni 2024
VerkäuferNOONANS
Datum20. Juni 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 M "Wappen" auf der Auktion Holmasto - 28. Mai 2022
VerkäuferHolmasto
Datum28. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 28. Oktober 2021
VerkäuferHeritage
Datum28. Oktober 2021
ErhaltungVF30 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 M "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 26. Juli 2020
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. Juli 2020
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 17. Januar 2018
VerkäuferHeritage
Datum17. Januar 2018
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 M "Wappen" auf der Auktion Gorny & Mosch - 13. Oktober 2017
VerkäuferGorny & Mosch
Datum13. Oktober 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 M "Wappen" auf der Auktion CNG - 12. August 2015
VerkäuferCNG
Datum12. August 2015
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 M "Wappen" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 20. Mai 2015
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum20. Mai 2015
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 M "Wappen" auf der Auktion Gorny & Mosch - 17. Oktober 2014
VerkäuferGorny & Mosch
Datum17. Oktober 2014
ErhaltungXF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1887 M "Wappen" auf der Auktion Goldberg - 1. Februar 2012
VerkäuferGoldberg
Datum1. Februar 2012
ErhaltungXF45 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1887 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 3. Januar 2012
VerkäuferHeritage
Datum3. Januar 2012
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 M "Wappen" auf der Auktion Teutoburger - 26. Februar 2011
VerkäuferTeutoburger
Datum26. Februar 2011
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 3. Januar 2011
VerkäuferHeritage
Datum3. Januar 2011
ErhaltungXF45 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1887 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 31. Mai 2009
VerkäuferHeritage
Datum31. Mai 2009
ErhaltungAU
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1887 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 30. Mai 2008
VerkäuferHeritage
Datum30. Mai 2008
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 8. Januar 2007
VerkäuferHeritage
Datum8. Januar 2007
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 15. September 2006
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2006
ErhaltungXF45 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1887 M "Wappen" auf der Auktion London Coins - 7. September 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum7. September 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
