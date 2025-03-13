AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1887 M "Wappen" (Australien, Victoria)
Foto von: Sovereign Rarities Ltd
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC64,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1887
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:870 USD
Auktionspreise (21)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1887 "Wappen" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 50246, welches bei Heritage Auctions für 11.500 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Mai 2008.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
519 $
Preis in Auktionswährung 400 GBP
VerkäuferSt James’s
Datum15. Januar 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
3400 $
Preis in Auktionswährung 3400 USD
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum20. Mai 2015
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte