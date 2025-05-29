AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1887 M WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)
Foto von: The Coin Cabinet
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21,5 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,915,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1887
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1887 "Wappen" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 757, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 6.200 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2012.
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Mai 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
2082 $
Preis in Auktionswährung 1550 GBP
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungAU53 NGC
Preis
2640 $
Preis in Auktionswährung 2640 USD
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungMS60 NGC
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2021
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
