flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1887 M WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1887 M WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1887 M WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: The Coin Cabinet

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21,5 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,915,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1887
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4200 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1887 M WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (62)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1887 "Wappen" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 757, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 6.200 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1887 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 26. August 2025
Australien Sovereign 1887 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 26. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum26. August 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Australien Sovereign 1887 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Mai 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Mai 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
2082 $
Preis in Auktionswährung 1550 GBP
Australien Sovereign 1887 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungAU53 NGC
Preis
2640 $
Preis in Auktionswährung 2640 USD
Australien Sovereign 1887 M WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 1. Dezember 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1887 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 2. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum2. November 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1887 M WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1887 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS60 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1887 M WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1887 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 10. Mai 2024
VerkäuferHeritage
Datum10. Mai 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1887 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 18. Januar 2024
VerkäuferHeritage
Datum18. Januar 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1887 M WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 3. Dezember 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungMS60 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1887 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 31. Oktober 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum31. Oktober 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1887 M WW WW "Wappen" auf der Auktion CNG - 24. Mai 2023
VerkäuferCNG
Datum24. Mai 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1887 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 25. April 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. April 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1887 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 18. Januar 2023
VerkäuferHeritage
Datum18. Januar 2023
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1887 M WW WW "Wappen" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1887 M WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 4. September 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum4. September 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1887 M WW WW "Wappen" auf der Auktion St James’s - 24. Februar 2022
VerkäuferSt James’s
Datum24. Februar 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1887 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 12. Dezember 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2021
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1887 M WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 5. Dezember 2021
VerkäuferLondon Coins
Datum5. Dezember 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1887 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 14. November 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum14. November 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1887 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Mowbray Collectables - 19. September 2025
VerkäuferMowbray Collectables
Datum19. September 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
