Sovereign 1887 M WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1887 "Wappen" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 757, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 6.200 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2012.

