Sovereign 1887 S WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1887 "St. Georg" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 547, welches bei The Coin Cabinet für 6.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. November 2021.

Erhaltung PROOF (1) UNC (71) AU (39) XF (39) VF (28) F (2) Keine Note (7) Erhaltung (slab) MS63 (11) MS62 (32) MS61 (18) MS60 (1) AU58 (15) AU55 (9) AU53 (5) DETAILS (2) + (3) Service NGC (50) PCGS (43)

