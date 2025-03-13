flag
1/2 Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" (Australien, Victoria)

Avers 1/2 Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers 1/2 Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Sovereign Rarities Ltd

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC134,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1887
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:760 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (38)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1887 "Jubiläumsporträt" mit Markierung S JEB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23523, welches bei Heritage Auctions für 3.450 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. April 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
713 $
Preis in Auktionswährung 550 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
843 $
Preis in Auktionswährung 650 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Goldberg - 5. Juni 2024
VerkäuferGoldberg
Datum5. Juni 2024
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Spink - 27. Oktober 2023
VerkäuferSpink
Datum27. Oktober 2023
ErhaltungVF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2023
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2023
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 23. Februar 2023
VerkäuferHeritage
Datum23. Februar 2023
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Stack's - 16. November 2022
VerkäuferStack's
Datum16. November 2022
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 19. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum19. Januar 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coins of the Realm - 24. Oktober 2021
VerkäuferCoins of the Realm
Datum24. Oktober 2021
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion St James’s - 18. August 2021
VerkäuferSt James’s
Datum18. August 2021
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion DNW - 2. Dezember 2020
VerkäuferDNW
Datum2. Dezember 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 28. Juni 2020
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. Juni 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 2. April 2020
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum2. April 2020
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 25. März 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum25. März 2020
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 1. März 2020
VerkäuferLondon Coins
Datum1. März 2020
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 2. Dezember 2019
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Dezember 2019
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 9. Mai 2019
VerkäuferHeritage
Datum9. Mai 2019
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 3. März 2019
VerkäuferLondon Coins
Datum3. März 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 14. Februar 2019
VerkäuferHeritage
Datum14. Februar 2019
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
