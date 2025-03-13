AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC134,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1887
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:760 USD
Auktionspreise (38)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1887 "Jubiläumsporträt" mit Markierung S JEB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23523, welches bei Heritage Auctions für 3.450 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. April 2012.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
713 $
Preis in Auktionswährung 550 GBP
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungAU53 NGC
Preis
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
843 $
Preis in Auktionswährung 650 GBP
VerkäuferCoins of the Realm
Datum24. Oktober 2021
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
VerkäuferSt James’s
Datum18. August 2021
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum2. April 2020
ErhaltungUNC
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum25. März 2020
ErhaltungAU58 NGC
Preis
