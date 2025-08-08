AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" (Australien, Victoria)
Foto von: The Coin Cabinet
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9981 g
- Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC940,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1887
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:730 USD
Auktionspreise (257)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1887 "Jubiläumsporträt" mit Markierung M JEB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 598, welches bei London Coins LTD für 3.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Juni 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum8. August 2025
ErhaltungXF
Preis
874 $
Preis in Auktionswährung 650 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum27. November 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...13
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte