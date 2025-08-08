Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1887 "Jubiläumsporträt" mit Markierung M JEB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 598, welches bei London Coins LTD für 3.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Juni 2021.

Erhaltung UNC (83) AU (50) XF (81) VF (29) F (5) Keine Note (9) Erhaltung (slab) MS64 (1) MS63 (17) MS62 (31) MS61 (14) MS60 (2) AU58 (22) AU55 (5) AU53 (9) AU50 (2) DETAILS (2) Service NGC (61) PCGS (46) ICG (1)

