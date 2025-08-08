flag
Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: The Coin Cabinet

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9981 g
  • Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC940,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1887
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:730 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (257)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1887 "Jubiläumsporträt" mit Markierung M JEB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 598, welches bei London Coins LTD für 3.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Juni 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 14. August 2025
Australien Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 14. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum14. August 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
870 $
Preis in Auktionswährung 870 USD
Australien Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Tennants Auctioneers - 8. August 2025
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum8. August 2025
ErhaltungXF
Preis
874 $
Preis in Auktionswährung 650 GBP
Australien Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Sovereign Rarities - 11. Juni 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum11. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion St James’s - 30. April 2025
VerkäuferSt James’s
Datum30. April 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Australien Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 25. Februar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 21. Januar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Rapp - 6. Dezember 2024
VerkäuferRapp
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 1. Dezember 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Australien Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 27. November 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum27. November 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Australien Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 5. November 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Australien Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Leu - 8. September 2024
VerkäuferLeu
Datum8. September 2024
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungUNC
Preis
Australien Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 15. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. August 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
