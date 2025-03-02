AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" (Australien, Victoria)
Foto von: Baldwin's of St. James's
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9981 g
- Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC1,002,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1887
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1300 USD
Durchschnittspreis (PROOF):2000 USD
Auktionspreise (105)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1887 "Jubiläumsporträt" mit Markierung S JEB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 34129, welches bei Heritage Auctions für 26.400 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. Januar 2019.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferFellows Auctioneers Ltd
Datum29. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferSovereign Rarities
Datum16. November 2023
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...5
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte