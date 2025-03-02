Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1887 "Jubiläumsporträt" mit Markierung S JEB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 34129, welches bei Heritage Auctions für 26.400 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. Januar 2019.

Erhaltung PROOF (3) UNC (22) AU (21) XF (30) VF (25) F (2) Keine Note (2) Erhaltung (slab) MS66 (3) MS65 (1) MS64 (2) MS62 (4) MS61 (4) MS60 (1) AU58 (13) AU53 (4) AU50 (2) XF45 (2) DETAILS (1) Service NGC (21) PCGS (17)

