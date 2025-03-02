flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Baldwin's of St. James's

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9981 g
  • Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC1,002,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1887
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1300 USD
Durchschnittspreis (PROOF):2000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (105)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1887 "Jubiläumsporträt" mit Markierung S JEB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 34129, welches bei Heritage Auctions für 26.400 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. Januar 2019.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungVF
Preis
754 $
Preis in Auktionswährung 600 GBP
Australien Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungVF
Preis
1132 $
Preis in Auktionswährung 900 GBP
Australien Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Australien Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 1. Dezember 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 10. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum10. Oktober 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion NOONANS - 18. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum18. September 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Australien Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 10. Mai 2024
VerkäuferHeritage
Datum10. Mai 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Fellows Auctioneers Ltd - 29. Februar 2024
VerkäuferFellows Auctioneers Ltd
Datum29. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Sovereign Rarities - 16. November 2023
VerkäuferSovereign Rarities
Datum16. November 2023
ErhaltungF
Preis
Australien Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 8. August 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum8. August 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 8. August 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum8. August 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion WAG - 16. April 2023
VerkäuferWAG
Datum16. April 2023
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 2. Februar 2023
VerkäuferHeritage
Datum2. Februar 2023
ErhaltungAU53 NGC
Preis
Australien Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 4. Dezember 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum4. Dezember 2022
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 4. September 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum4. September 2022
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 5. Juni 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum5. Juni 2022
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 12. Mai 2022
VerkäuferHeritage
Datum12. Mai 2022
ErhaltungXF45 NGC
Preis
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 28. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. August 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Zu versteigern
Australien Sovereign 1887 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 7. September 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum7. September 2025
ErhaltungXF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
