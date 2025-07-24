flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1887 M WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1887 M WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1887 M WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: NOONANS

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,915,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1887
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:580 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1887 M WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (184)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1887 "St. Georg" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 787, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 13.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1887 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 26. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum26. August 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1887 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rimon Auctions - 24. Juli 2025
VerkäuferRimon Auctions
Datum24. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
700 $
Preis in Auktionswährung 700 USD
Australien Sovereign 1887 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 10. Februar 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
694 $
Preis in Auktionswährung 694 USD
Australien Sovereign 1887 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
******
Australien Sovereign 1887 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 21. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum21. November 2024
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
******
Australien Sovereign 1887 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion NOONANS - 18. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum18. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
******
Australien Sovereign 1887 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
******
Australien Sovereign 1887 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
******
Australien Sovereign 1887 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
******
Australien Sovereign 1887 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
******
Australien Sovereign 1887 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
******
Australien Sovereign 1887 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
******
Australien Sovereign 1887 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Sovereign Rarities - 29. Mai 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum29. Mai 2024
ErhaltungF
Preis
Australien Sovereign 1887 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 16. April 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. April 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
******
Australien Sovereign 1887 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 24. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
******
Australien Sovereign 1887 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Warin Global Investments - 14. März 2024
VerkäuferWarin Global Investments
Datum14. März 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
******
Australien Sovereign 1887 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 3. März 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum3. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
******
Australien Sovereign 1887 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 3. März 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum3. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
******
Australien Sovereign 1887 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
******
Australien Sovereign 1887 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Stack's - 23. August 2023
VerkäuferStack's
Datum23. August 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
******
Australien Sovereign 1887 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Roxbury’s - 7. Juli 2023
VerkäuferRoxbury’s
Datum7. Juli 2023
ErhaltungXF
Preis
******
******
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1887 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Mowbray Collectables - 19. September 2025
VerkäuferMowbray Collectables
Datum19. September 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
