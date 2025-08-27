flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

5 Pfund 1887 S JEB (Australien, Victoria)

Avers 5 Pfund 1887 S JEB - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers 5 Pfund 1887 S JEB - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Heritage Auctions

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht39,94 g
  • Reines Gold (1,1775 oz) 36,625 g
  • Durchmesser36 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage PROOF3

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • Wertangabe5 Pfund
  • Jahr1887
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypProbemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:0 USD
Durchschnittspreis (PROOF):660000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Pfund 1887 S JEB - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (1)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 5 Pfund 1887 mit Markierung S JEB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30081, welches bei Heritage Auctions für 660.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. März 2021.

Australien 5 Pfund 1887 S JEB auf der Auktion Heritage - 27. März 2021
Australien 5 Pfund 1887 S JEB auf der Auktion Heritage - 27. März 2021
VerkäuferHeritage
Datum27. März 2021
ErhaltungPF64 CAMEO NGC
