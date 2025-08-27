5 Pfund 1887 S JEB (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 5 Pfund 1887 mit Markierung S JEB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30081, welches bei Heritage Auctions für 660.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. März 2021.

