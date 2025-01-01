flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Goldmünzen 5 Pfund von Victoria - Australien

type-coin
type-coin

5 Pfund 1887

JahrZeichenBeschreibungAuflage PROOFVerkaufVerkauf
1887S JEB301
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog fon AustralienMünzkatalog von VictoriaAlle Australische MünzenAustralische Münzen 5 PfundNumismatische Auktionen