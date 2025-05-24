AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC64,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1887
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:690 USD
Auktionspreise (72)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1887 "Jubiläumsporträt" mit Markierung M JEB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 34291, welches bei Heritage Auctions für 6.600 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. April 2025
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
537 $
Preis in Auktionswährung 400 GBP
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum19. März 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
AU58 PCGS
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
MS62 PCGS
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
MS62 PCGS
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
MS61 NGC
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum16. Februar 2025
ErhaltungUNC
Preis
UNC
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
VerkäuferSt James’s
Datum22. September 2022
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. Juli 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
