flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

1/2 Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" (Australien, Victoria)

Avers 1/2 Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers 1/2 Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC64,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1887
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:690 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (72)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1887 "Jubiläumsporträt" mit Markierung M JEB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 34291, welches bei Heritage Auctions für 6.600 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Künker - 24. Mai 2025
VerkäuferKünker
Datum24. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
455 $
Preis in Auktionswährung 400 EUR
Australien 1/2 Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. April 2025
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
537 $
Preis in Auktionswährung 400 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 19. März 2025
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum19. März 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Istra Numizmatika - 16. Februar 2025
Australien 1/2 Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Istra Numizmatika - 16. Februar 2025
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum16. Februar 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 3. März 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum3. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Goldberg - 31. Januar 2024
VerkäuferGoldberg
Datum31. Januar 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 3. Dezember 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2023
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion St James’s - 22. September 2022
VerkäuferSt James’s
Datum22. September 2022
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 19. Juli 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. Juli 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Sovereign Rarities - 28. Juni 2022
VerkäuferSovereign Rarities
Datum28. Juni 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 5. Dezember 2021
VerkäuferLondon Coins
Datum5. Dezember 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion St James’s - 25. Juni 2021
VerkäuferSt James’s
Datum25. Juni 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Australien 1/2 Sovereign 1887 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Rumnicoin - 25. September 2025
VerkäuferRumnicoin
Datum25. September 2025
ErhaltungAU58 NGC
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog fon AustralienMünzkatalog von VictoriaMünzen aus fon Australien 1887Alle Australische MünzenAustralische Gold MünzenAustralische Münzen 1/2 SovereignNumismatische Auktionen