1/2 Sovereign 1887 S "Wappen" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC134,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1887
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:610 USD
Auktionspreise (50)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1887 "Wappen" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23033, welches bei Heritage Auctions für 3.290 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. April 2013.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungAU53 NGC
Preis
519 $
Preis in Auktionswährung 400 GBP
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
1560 $
Preis in Auktionswährung 1560 USD
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum20. Februar 2023
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferSt James’s
Datum18. August 2021
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferVila Rica Moedas Ltda
Datum14. Juli 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
