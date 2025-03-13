1/2 Sovereign 1887 S "Wappen" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1887 "Wappen" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23033, welches bei Heritage Auctions für 3.290 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. April 2013.

Erhaltung AU (19) XF (9) VF (12) F (9) Keine Note (1) Erhaltung (slab) AU58 (5) AU55 (3) AU53 (8) AU50 (2) XF45 (3) XF40 (1) VF30 (1) DETAILS (1) Service NGC (16) PCGS (8) ANACS (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Baldwin's of St. James's (6)

CNG (2)

Coin Cabinet (3)

Coins of the Realm (2)

DNW (3)

Heritage (12)

iBelgica (1)

Künker (4)

London Coins (5)

MDC Monaco (1)

Morton & Eden (2)

SINCONA (2)

Sovereign Rarities (1)

St James’s (2)

Stack's (3)

Vila Rica Moedas Ltda (1)