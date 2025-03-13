flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

1/2 Sovereign 1887 S "Wappen" (Australien, Victoria)

Avers 1/2 Sovereign 1887 S "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers 1/2 Sovereign 1887 S "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Sovereign Rarities Ltd

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC134,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1887
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:610 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1887 S "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (50)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1887 "Wappen" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23033, welches bei Heritage Auctions für 3.290 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. April 2013.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1887 S "Wappen" auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungAU53 NGC
Preis
519 $
Preis in Auktionswährung 400 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1887 S "Wappen" auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungAU53 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1887 S "Wappen" auf der Auktion London Coins - 1. Dezember 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1887 S "Wappen" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
1560 $
Preis in Auktionswährung 1560 USD
Australien 1/2 Sovereign 1887 S "Wappen" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungAU53 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1887 S "Wappen" auf der Auktion London Coins - 3. Dezember 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 S "Wappen" auf der Auktion London Coins - 3. Dezember 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 S "Wappen" auf der Auktion Heritage - 19. November 2023
VerkäuferHeritage
Datum19. November 2023
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 S "Wappen" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2023
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 S "Wappen" auf der Auktion Morton & Eden - 20. Juli 2023
VerkäuferMorton & Eden
Datum20. Juli 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 S "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 20. Februar 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum20. Februar 2023
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 S "Wappen" auf der Auktion Stack's - 16. November 2022
VerkäuferStack's
Datum16. November 2022
ErhaltungVF30 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 S "Wappen" auf der Auktion Stack's - 16. November 2022
VerkäuferStack's
Datum16. November 2022
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 S "Wappen" auf der Auktion Heritage - 20. Oktober 2022
VerkäuferHeritage
Datum20. Oktober 2022
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 S "Wappen" auf der Auktion MDC Monaco - 14. Oktober 2022
VerkäuferMDC Monaco
Datum14. Oktober 2022
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 S "Wappen" auf der Auktion Morton & Eden - 21. Juli 2022
VerkäuferMorton & Eden
Datum21. Juli 2022
ErhaltungXF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1887 S "Wappen" auf der Auktion DNW - 2. Dezember 2021
VerkäuferDNW
Datum2. Dezember 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 S "Wappen" auf der Auktion St James’s - 18. August 2021
VerkäuferSt James’s
Datum18. August 2021
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 S "Wappen" auf der Auktion St James’s - 18. August 2021
VerkäuferSt James’s
Datum18. August 2021
ErhaltungXF40 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 S "Wappen" auf der Auktion Vila Rica Moedas Ltda - 14. Juli 2021
VerkäuferVila Rica Moedas Ltda
Datum14. Juli 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1887 S "Wappen" auf der Auktion iBelgica - 30. Juni 2021
VerkäuferiBelgica
Datum30. Juni 2021
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
