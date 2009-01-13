AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
2 Pfund 1887 S JEB (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht15,9761 g
- Reines Gold (0,471 oz) 14,6501 g
- Durchmesser29 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage PROOF11
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- Wertangabe2 Pfund
- Jahr1887
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypProbemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:0 USD
Auktionspreise (1)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 2 Pfund 1887 mit Markierung S JEB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 711, welches bei Noble Numismatics Pty Ltd für 5.500 AUD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. März 2025.
Erhaltung
