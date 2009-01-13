flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

2 Pfund 1887 S JEB (Australien, Victoria)

Avers 2 Pfund 1887 S JEB - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers 2 Pfund 1887 S JEB - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Heritage Auctions

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht15,9761 g
  • Reines Gold (0,471 oz) 14,6501 g
  • Durchmesser29 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage PROOF11

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • Wertangabe2 Pfund
  • Jahr1887
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypProbemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:0 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Pfund 1887 S JEB - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (1)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 2 Pfund 1887 mit Markierung S JEB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 711, welches bei Noble Numismatics Pty Ltd für 5.500 AUD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. März 2025.

Erhaltung
Australien 2 Pfund 1887 S JEB auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2009
Australien 2 Pfund 1887 S JEB auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2009
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2009
ErhaltungPROOF
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog fon AustralienMünzkatalog von VictoriaMünzen aus fon Australien 1887Alle Australische MünzenAustralische Gold MünzenAustralische Münzen 2 PfundNumismatische Auktionen