2 Pfund 1887 S JEB (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 2 Pfund 1887 mit Markierung S JEB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 711, welches bei Noble Numismatics Pty Ltd für 5.500 AUD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. März 2025.

Erhaltung PROOF (1)