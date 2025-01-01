Katalog
Australien
Zeitraum:
1837-1936
1837-1936
Victoria
1837-1901
Eduard VII
1901-1910
Georg V
1910-1936
Heim
Katalog
Australische Münzen
Victoria
2 Pfund
Goldmünzen 2 Pfund von Victoria - Australien
2 Pfund 1887
Jahr
Zeichen
Beschreibung
Auflage
PROOF
Verkauf
Verkauf
1887
S JEB
11
0
1
