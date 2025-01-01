United KingdomPeriod:1625-1952 1625-1952
Gold coins Double crown of Charles I - United Kingdom
Double crown 1625First bust
Double crown 1625Second bust
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1625-1642)046no date (1625-1642)The bust divides the legend010
Double crown 1625Third bust
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1625-1642)016
Double crown 1625Fourth bust
Double crown 1625Fifth bust
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1625-1642)03
Double crown 1625Sixth bust
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1625-1649)021
Double crown 1631Briot's coins
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1631-1639)019
Popular sections