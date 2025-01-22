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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1903 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1903
Средняя цена 590 $
Продажи
1 97
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1903
Средняя цена 500 $
Продажи
2 62

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1903
Средняя цена 200 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1903
Средняя цена 85 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
Фартинг 1903
Средняя цена 20 $
Продажи
0 21

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1903
Средняя цена 640 $
Продажи
3 103
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1903
Средняя цена 45 $
Продажи
0 111
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1903
Средняя цена 65 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
6 пенсов 1903
Средняя цена 25 $
Продажи
1 58
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1903
Средняя цена 5 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 пенса 1903
Средняя цена 110 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
2 пенса 1903
Средняя цена 40 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Пенни 1903
Средняя цена 40 $
Продажи
0 2
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