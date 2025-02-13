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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1 шиллинг 1903 года (Великобритания, Эдуард VII)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1903 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII Реверс монеты - 1 шиллинг 1903 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 5,65 гр
  • Чистого серебра (0,168 oz) 5,2263 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,061,999

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VII
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1903
  • Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1903 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 451 проданному на аукционе Spink UK за 380 GBP. Торги состоялись 24 марта 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1903 на аукционе Coin Cabinet - September 20, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 26 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1903 на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1903 на аукционе Александр - July 11, 2024
Великобритания 1 шиллинг 1903 на аукционе Александр - July 11, 2024
Продавец Александр
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 2331 RUB
Великобритания 1 шиллинг 1903 на аукционе Александр - June 13, 2024
Великобритания 1 шиллинг 1903 на аукционе Александр - June 13, 2024
Продавец Александр
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1903 на аукционе Александр - May 16, 2024
Великобритания 1 шиллинг 1903 на аукционе Александр - May 16, 2024
Продавец Александр
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1903 на аукционе Александр - March 21, 2024
Великобритания 1 шиллинг 1903 на аукционе Александр - March 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1903 на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1903 на аукционе Александр - February 22, 2024
Великобритания 1 шиллинг 1903 на аукционе Александр - February 22, 2024
Продавец Александр
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1903 на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1903 на аукционе Александр - December 21, 2023
Великобритания 1 шиллинг 1903 на аукционе Александр - December 21, 2023
Продавец Александр
Дата 21 декабря 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1903 на аукционе Александр - December 11, 2023
Великобритания 1 шиллинг 1903 на аукционе Александр - December 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 декабря 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1903 на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1903 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1903 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1903 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1903 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1903 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1903 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1903 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1903 на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1903 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1903 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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