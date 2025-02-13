Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1 шиллинг 1903 года (Великобритания, Эдуард VII)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 5,65 гр
- Чистого серебра (0,168 oz) 5,2263 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,061,999
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VII
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1903
- Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1903 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 451 проданному на аукционе Spink UK за 380 GBP. Торги состоялись 24 марта 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 26 GBP
12
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