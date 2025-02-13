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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Фартинг 1903 года (Великобритания, Эдуард VII)

Аверс монеты - Фартинг 1903 года - цена монеты - Великобритания, Эдуард VII Реверс монеты - Фартинг 1903 года - цена монеты - Великобритания, Эдуард VII

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,331,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VII
  • Номинал Фартинг
  • Год 1903
  • Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1903 года. Это бронзовая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 62087 проданному на аукционе Heritage Auctions за 353 USD. Торги состоялись 18 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (4)
Великобритания Фартинг 1903 на аукционе Russiancoin - October 17, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1903 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Великобритания Фартинг 1903 на аукционе Александр - April 18, 2024
Великобритания Фартинг 1903 на аукционе Александр - April 18, 2024
Продавец Александр
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS60
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 920 RUB
Великобритания Фартинг 1903 на аукционе Александр - January 25, 2024
Великобритания Фартинг 1903 на аукционе Александр - January 25, 2024
Продавец Александр
Дата 25 января 2024
Сохранность MS60
Цена
Великобритания Фартинг 1903 на аукционе Александр - December 11, 2023
Великобритания Фартинг 1903 на аукционе Александр - December 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 декабря 2023
Сохранность MS60
Цена
Великобритания Фартинг 1903 на аукционе Александр - November 13, 2023
Великобритания Фартинг 1903 на аукционе Александр - November 13, 2023
Продавец Александр
Дата 13 ноября 2023
Сохранность MS60
Цена
Великобритания Фартинг 1903 на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 6, 2023
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1903 на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 6, 2023
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1903 на аукционе Stephen Album - April 11, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1903 на аукционе Numismatica Luciani - March 11, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1903 на аукционе Macho & Chlapovič - October 19, 2022
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1903 на аукционе Stephen Album - July 12, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 12 июля 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Великобритания Фартинг 1903 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1903 на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1903 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1903 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1903 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1903 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1903 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1903 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1903 на аукционе Heritage - October 18, 2012
Великобритания Фартинг 1903 на аукционе Heritage - October 18, 2012
Продавец Heritage
Дата 18 октября 2012
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Фартинг 1903 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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