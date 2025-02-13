Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Фартинг 1903 года (Великобритания, Эдуард VII)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,331,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VII
- Номинал Фартинг
- Год 1903
- Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1903 года. Это бронзовая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 62087 проданному на аукционе Heritage Auctions за 353 USD. Торги состоялись 18 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stephen Album
Дата 12 июля 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Где продать?
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