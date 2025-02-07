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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

2 пенса 1903 года (Великобритания, Эдуард VII)

Аверс монеты - 2 пенса 1903 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII Реверс монеты - 2 пенса 1903 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,94 гр
  • Чистого серебра (0,028 oz) 0,8695 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 13,000
  • Тираж PROOF 13,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VII
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1903
  • Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1903 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1120 проданному на аукционе MDC Monaco за 55 EUR. Торги состоялись 3 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1903 на аукционе MDC Monaco - December 3, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Великобритания 2 пенса 1903 на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC PL
Цена
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