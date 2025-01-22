Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
4 пенса (1 Грот) 1903 года (Великобритания, Эдуард VII)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,89 гр
- Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 9,729
- Тираж PROOF 9,729
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VII
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1903
- Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1903 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 283 проданному на аукционе The Coinhouse Auctions за 10 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2017.
Сохранность
- Все фирмы
- Coinhouse (2)
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