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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

4 пенса (1 Грот) 1903 года (Великобритания, Эдуард VII)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1903 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1903 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII

Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 9,729
  • Тираж PROOF 9,729

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VII
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1903
  • Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1903 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 283 проданному на аукционе The Coinhouse Auctions за 10 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2017.

Сохранность
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1903 на аукционе Coinhouse - December 16, 2017
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1903 на аукционе Coinhouse - December 16, 2017
Продавец Coinhouse
Дата 16 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1903 на аукционе Coinhouse - October 21, 2017
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1903 на аукционе Coinhouse - October 21, 2017
Продавец Coinhouse
Дата 21 октября 2017
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1903 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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