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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1903 года "Тип 1902-1910" (Великобритания, Эдуард VII)

Аверс монеты - Пенни 1903 года "Тип 1902-1910" - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII Реверс монеты - Пенни 1903 года "Тип 1902-1910" - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 17,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VII
  • Номинал Пенни
  • Год 1903
  • Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1903 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1121 проданному на аукционе MDC Monaco за 55 EUR. Торги состоялись 3 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • MDC Monaco (1)
Великобритания Пенни 1903 на аукционе Katz - August 30, 2024
Продавец Katz
Дата 30 августа 2024
Сохранность UNC PL
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Великобритания Пенни 1903 на аукционе MDC Monaco - December 3, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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