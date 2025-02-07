Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1903 года "Тип 1902-1910" (Великобритания, Эдуард VII)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,47 гр
- Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
- Диаметр 11 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 17,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VII
- Номинал Пенни
- Год 1903
- Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1903 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1121 проданному на аукционе MDC Monaco за 55 EUR. Торги состоялись 3 декабря 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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