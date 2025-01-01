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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

Монеты Шварцбург-Рудольштадт 1866 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1866
Средняя цена270 $
Продажи
0220
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1866
Средняя цена300 $
Продажи
021
Аверс
Реверс
3 крейцера 1866
Средняя цена260 $
Продажи
09

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1866
Средняя цена40 $
Продажи
03
Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1866
Средняя цена15 $
Продажи
014
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