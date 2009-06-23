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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

1 крейцер 1866 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - 1 крейцер 1866 года - цена монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - 1 крейцер 1866 года - цена монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Leipziger Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,86 - 5,12 гр
  • Диаметр24 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC129,120

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • Номинал1 крейцер
  • Год1866
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворМюнхен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 1 крейцер 1866 года. Это медная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 1202 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 60 EUR. Торги состоялись 23 июня 2009.

Сохранность
Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1866 на аукционе Höhn - 19 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата19 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1866 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1866 на аукционе Künker - 23 июня 2009
ПродавецKünker
Дата23 июня 2009
СохранностьAU
Цена
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