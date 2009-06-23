Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868
1 крейцер 1866 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес4,86 - 5,12 гр
- Диаметр24 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC129,120
Описание
- СтранаШварцбург-Рудольштадт
- ПериодФридрих Гюнтер
- Номинал1 крейцер
- Год1866
- ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
- Монетный дворМюнхен
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 1 крейцер 1866 года. Это медная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 1202 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 60 EUR. Торги состоялись 23 июня 2009.
Сохранность
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