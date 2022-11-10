Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868
3 крейцера 1866 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,350)
- Вес1,232 гр
- Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4312 гр
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC10,000
Описание
- СтранаШварцбург-Рудольштадт
- ПериодФридрих Гюнтер
- Номинал3 крейцера
- Год1866
- ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
- Монетный дворМюнхен
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 3 крейцера 1866 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 2875 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 450 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.
Сохранность
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