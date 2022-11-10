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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

3 крейцера 1866 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - 3 крейцера 1866 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - 3 крейцера 1866 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,350)
  • Вес1,232 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4312 гр
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC10,000

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • Номинал3 крейцера
  • Год1866
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворМюнхен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 3 крейцера 1866 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 2875 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 450 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.

Сохранность
Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1866 на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
296 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1866 на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьUNC
Цена
467 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1866 на аукционе Höhn - 2 ноября 2019
ПродавецHöhn
Дата2 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1866 на аукционе Höhn - 22 октября 2016
ПродавецHöhn
Дата22 октября 2016
СохранностьUNC
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1866 на аукционе Grün - 18 ноября 2015
ПродавецGrün
Дата18 ноября 2015
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1866 на аукционе Höhn - 14 апреля 2012
ПродавецHöhn
Дата14 апреля 2012
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1866 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1866 на аукционе Künker - 6 октября 2008
ПродавецKünker
Дата6 октября 2008
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1866 на аукционе Künker - 16 марта 2006
ПродавецKünker
Дата16 марта 2006
СохранностьAU
Цена

Где продать?

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