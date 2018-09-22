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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

1/4 крейцера 1866 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - 1/4 крейцера 1866 года - цена монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - 1/4 крейцера 1866 года - цена монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,1 - 1,34 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,939,760

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • Номинал1/4 крейцера
  • Год1866
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворМюнхен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 1/4 крейцера 1866 года. Это медная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 1954 проданному на аукционе Katz Auction за 23 EUR. Торги состоялись 22 сентября 2018.

Сохранность
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1866 на аукционе Russiancoin - 12 июня 2025
ПродавецRussiancoin
Дата12 июня 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1866 на аукционе Russiancoin - 24 апреля 2025
ПродавецRussiancoin
Дата24 апреля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1866 на аукционе Russiancoin - 9 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1866 на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1866 на аукционе Russiancoin - 8 декабря 2022
ПродавецRussiancoin
Дата8 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1866 на аукционе Russiancoin - 27 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1866 на аукционе Russiancoin - 22 июля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата22 июля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1866 на аукционе Frühwald - 4 июля 2021
ПродавецFrühwald
Дата4 июля 2021
СохранностьVF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1866 на аукционе Russiancoin - 24 декабря 2020
ПродавецRussiancoin
Дата24 декабря 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1866 на аукционе Russiancoin - 9 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата9 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1866 на аукционе Russiancoin - 30 апреля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата30 апреля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 1400 RUB
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1866 на аукционе Russiancoin - 22 августа 2019
ПродавецRussiancoin
Дата22 августа 2019
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1866 на аукционе Russiancoin - 16 мая 2019
ПродавецRussiancoin
Дата16 мая 2019
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1866 на аукционе Katz - 23 сентября 2018
ПродавецKatz
Дата23 сентября 2018
СохранностьUNC
Цена
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