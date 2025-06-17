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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

6 крейцеров 1866 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1866 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - 6 крейцеров 1866 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,350)
  • Вес2,463 гр
  • Чистого серебра (0,0277 oz) 0,862 гр
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC10,000

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1866
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворМюнхен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 6 крейцеров 1866 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 1963 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 500 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1866 на аукционе Höhn - 2 марта 2025
ПродавецHöhn
Дата2 марта 2025
СохранностьXF
Цена
156 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1866 на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
187 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1866 на аукционе Möller - 13 июня 2022
ПродавецMöller
Дата13 июня 2022
СохранностьUNC
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1866 на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1866 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1866 на аукционе Möller - 8 июня 2021
ПродавецMöller
Дата8 июня 2021
СохранностьUNC
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1866 на аукционе BERLINER MÜNZAUKTION - 31 октября 2020
ПродавецBERLINER MÜNZAUKTION
Дата31 октября 2020
СохранностьUNC
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1866 на аукционе COINSNET - 8 декабря 2019
Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1866 на аукционе COINSNET - 8 декабря 2019
ПродавецCOINSNET
Дата8 декабря 2019
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1866 на аукционе Höhn - 20 января 2019
ПродавецHöhn
Дата20 января 2019
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1866 на аукционе Grün - 15 ноября 2017
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2017
СохранностьUNC
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1866 на аукционе Grün - 13 мая 2016
ПродавецGrün
Дата13 мая 2016
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1866 на аукционе Sonntag - 1 декабря 2015
ПродавецSonntag
Дата1 декабря 2015
СохранностьUNC
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1866 на аукционе Grün - 18 ноября 2015
ПродавецGrün
Дата18 ноября 2015
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1866 на аукционе Höhn - 3 мая 2014
ПродавецHöhn
Дата3 мая 2014
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1866 на аукционе Möller - 3 декабря 2013
ПродавецMöller
Дата3 декабря 2013
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1866 на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1866 на аукционе Künker - 13 марта 2013
ПродавецKünker
Дата13 марта 2013
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1866 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьUNC
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1866 на аукционе Westfälische - 8 февраля 2011
ПродавецWestfälische
Дата8 февраля 2011
СохранностьUNC
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1866 на аукционе Künker - 16 марта 2006
ПродавецKünker
Дата16 марта 2006
СохранностьXF
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1866 на аукционе Künker - 16 марта 2006
ПродавецKünker
Дата16 марта 2006
СохранностьAU
Цена

Где продать?

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