Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868
6 крейцеров 1866 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,350)
- Вес2,463 гр
- Чистого серебра (0,0277 oz) 0,862 гр
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC10,000
Описание
- СтранаШварцбург-Рудольштадт
- ПериодФридрих Гюнтер
- Номинал6 крейцеров
- Год1866
- ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
- Монетный дворМюнхен
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 6 крейцеров 1866 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 1963 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 500 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
ПродавецBERLINER MÜNZAUKTION
Дата31 октября 2020
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 6 крейцеров 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы