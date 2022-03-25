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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

Талер 1866 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - Талер 1866 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - Талер 1866 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC26,303

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • НоминалТалер
  • Год1866
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворМюнхен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (220)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты Талер 1866 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 4319 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1350 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1866 на аукционе Jean ELSEN - 14 июня 2025
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1866 на аукционе Jean ELSEN - 14 июня 2025
ПродавецJean ELSEN
Дата14 июня 2025
СохранностьVF
Цена
196 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1866 на аукционе Jean ELSEN - 14 июня 2025
ПродавецJean ELSEN
Дата14 июня 2025
СохранностьVF
Цена
196 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1866 на аукционе Teutoburger - 6 июня 2025
ПродавецTeutoburger
Дата6 июня 2025
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1866 на аукционе Teutoburger - 6 июня 2025
ПродавецTeutoburger
Дата6 июня 2025
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1866 на аукционе Höhn - 22 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата22 мая 2025
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1866 на аукционе Gorny & Mosch - 2 апреля 2025
ПродавецGorny & Mosch
Дата2 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1866 на аукционе COINSTORE - 30 марта 2025
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1866 на аукционе COINSTORE - 30 марта 2025
ПродавецCOINSTORE
Дата30 марта 2025
СохранностьНет оценки
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1866 на аукционе Stephen Album - 24 марта 2025
ПродавецStephen Album
Дата24 марта 2025
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1866 на аукционе Gärtner - 18 февраля 2025
ПродавецGärtner
Дата18 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1866 на аукционе Stephen Album - 26 января 2025
ПродавецStephen Album
Дата26 января 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1866 на аукционе Niemczyk - 17 декабря 2024
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1866 на аукционе Niemczyk - 17 декабря 2024
ПродавецNiemczyk
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1866 на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1866 на аукционе Rare Coins - 7 декабря 2024
ПродавецRare Coins
Дата7 декабря 2024
СохранностьMS64 ННР
Цена
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1866 на аукционе Künker - 8 ноября 2024
ПродавецKünker
Дата8 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1866 на аукционе WAG - 3 ноября 2024
ПродавецWAG
Дата3 ноября 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1866 на аукционе NOA - 28 октября 2024
ПродавецNOA
Дата28 октября 2024
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1866 на аукционе Stack's - 12 сентября 2024
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1866 на аукционе Stack's - 12 сентября 2024
ПродавецStack's
Дата12 сентября 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1866 на аукционе Numisbalt - 1 сентября 2024
ПродавецNumisbalt
Дата1 сентября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1866 на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1866 на аукционе Münzen Gut-Lynt - 30 июня 2024
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата30 июня 2024
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1866 на аукционе Rare Coins - 26 июня 2024
ПродавецRare Coins
Дата26 июня 2024
СохранностьAU
Цена
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