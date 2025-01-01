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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

Монеты Шварцбург-Рудольштадт 1846 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 гульдена 1846
Средняя цена910 $
Продажи
089
Аверс
Реверс
1 гульден 1846
Средняя цена380 $
Продажи
028
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1846
Средняя цена290 $
Продажи
010
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1846
Средняя цена190 $
Продажи
018
Аверс
Реверс
3 крейцера 1846
Средняя цена170 $
Продажи
019
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