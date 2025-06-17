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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

3 крейцера 1846 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - 3 крейцера 1846 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - 3 крейцера 1846 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,333)
  • Вес1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC155,000

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • Номинал3 крейцера
  • Год1846
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворМюнхен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 3 крейцера 1846 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 3635 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 300 EUR. Торги состоялись 2 июня 2016.

Сохранность
Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1846 на аукционе Höhn - 22 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата22 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
329 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1846 на аукционе Kroha - 29 октября 2022
ПродавецKroha
Дата29 октября 2022
СохранностьAU
Цена
279 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1846 на аукционе WAG - 13 февраля 2022
ПродавецWAG
Дата13 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1846 на аукционе Höhn - 19 ноября 2021
ПродавецHöhn
Дата19 ноября 2021
СохранностьUNC
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1846 на аукционе WAG - 13 января 2019
ПродавецWAG
Дата13 января 2019
СохранностьUNC
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1846 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1846 на аукционе WAG - 6 мая 2018
ПродавецWAG
Дата6 мая 2018
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1846 на аукционе Höhn - 4 июня 2016
ПродавецHöhn
Дата4 июня 2016
СохранностьUNC
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1846 на аукционе Grün - 18 ноября 2015
ПродавецGrün
Дата18 ноября 2015
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1846 на аукционе Sonntag - 9 июня 2015
ПродавецSonntag
Дата9 июня 2015
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1846 на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1846 на аукционе Teutoburger - 24 мая 2013
ПродавецTeutoburger
Дата24 мая 2013
СохранностьUNC
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1846 на аукционе Westfälische - 13 декабря 2012
ПродавецWestfälische
Дата13 декабря 2012
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1846 на аукционе Höhn - 8 декабря 2012
ПродавецHöhn
Дата8 декабря 2012
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1846 на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2011
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2011
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1846 на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2011
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2011
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1846 на аукционе Höhn - 12 марта 2011
ПродавецHöhn
Дата12 марта 2011
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1846 на аукционе Westfälische - 8 февраля 2011
ПродавецWestfälische
Дата8 февраля 2011
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1846 на аукционе Künker - 23 июня 2009
ПродавецKünker
Дата23 июня 2009
СохранностьXF
Цена
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