Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868
1 гульден 1846 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр30,5 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC163,500
Описание
- СтранаШварцбург-Рудольштадт
- ПериодФридрих Гюнтер
- Номинал1 гульден
- Год1846
- ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
- Монетный дворМюнхен
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 1 гульден 1846 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 1953 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 480 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата10 декабря 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
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12
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