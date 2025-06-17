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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

1 гульден 1846 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - 1 гульден 1846 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - 1 гульден 1846 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр30,5 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC163,500

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • Номинал1 гульден
  • Год1846
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворМюнхен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 1 гульден 1846 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 1953 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 480 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1846 на аукционе Grün - 14 мая 2025
ПродавецGrün
Дата14 мая 2025
СохранностьAU
Цена
515 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1846 на аукционе Künker - 7 марта 2025
ПродавецKünker
Дата7 марта 2025
СохранностьXF
Цена
291 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1846 на аукционе Rare Coins - 20 декабря 2024
ПродавецRare Coins
Дата20 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1846 на аукционе Numismatica Genevensis - 10 декабря 2024
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата10 декабря 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1846 на аукционе Grün - 14 мая 2024
ПродавецGrün
Дата14 мая 2024
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1846 на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1846 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1846 на аукционе WAG - 16 мая 2021
ПродавецWAG
Дата16 мая 2021
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1846 на аукционе WAG - 14 февраля 2021
ПродавецWAG
Дата14 февраля 2021
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1846 на аукционе WAG - 12 мая 2019
ПродавецWAG
Дата12 мая 2019
СохранностьAU
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1846 на аукционе Heritage - 16 января 2019
Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1846 на аукционе Heritage - 16 января 2019
ПродавецHeritage
Дата16 января 2019
СохранностьMS66 PCGS
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1846 на аукционе WAG - 4 ноября 2018
ПродавецWAG
Дата4 ноября 2018
СохранностьAU
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1846 на аукционе Höhn - 27 октября 2018
ПродавецHöhn
Дата27 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1846 на аукционе WAG - 7 октября 2018
ПродавецWAG
Дата7 октября 2018
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1846 на аукционе WAG - 28 августа 2016
ПродавецWAG
Дата28 августа 2016
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1846 на аукционе Teutoburger - 28 мая 2016
ПродавецTeutoburger
Дата28 мая 2016
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1846 на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2016
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2016
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1846 на аукционе WAG - 24 января 2016
ПродавецWAG
Дата24 января 2016
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1846 на аукционе Höhn - 25 октября 2014
ПродавецHöhn
Дата25 октября 2014
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1846 на аукционе Höhn - 3 мая 2014
ПродавецHöhn
Дата3 мая 2014
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1846 на аукционе Möller - 3 декабря 2013
ПродавецMöller
Дата3 декабря 2013
СохранностьAU
Цена

Где продать?

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