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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

6 крейцеров 1846 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1846 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - 6 крейцеров 1846 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,333)
  • Вес2,598 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC164,500

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1846
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворМюнхен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 6 крейцеров 1846 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 2080 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 270 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2021.

Сохранность
Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1846 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1846 на аукционе Höhn - 19 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата19 апреля 2024
СохранностьUNC
Цена
277 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1846 на аукционе Möller - 1 июня 2023
ПродавецMöller
Дата1 июня 2023
СохранностьUNC
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1846 на аукционе Kroha - 29 октября 2022
ПродавецKroha
Дата29 октября 2022
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1846 на аукционе Höhn - 19 ноября 2021
ПродавецHöhn
Дата19 ноября 2021
СохранностьUNC
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1846 на аукционе Höhn - 19 ноября 2021
ПродавецHöhn
Дата19 ноября 2021
СохранностьUNC
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1846 на аукционе WAG - 5 июля 2020
ПродавецWAG
Дата5 июля 2020
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1846 на аукционе WAG - 1 сентября 2019
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2019
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1846 на аукционе WAG - 7 апреля 2019
ПродавецWAG
Дата7 апреля 2019
СохранностьUNC
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1846 на аукционе Busso Peus - 9 ноября 2018
ПродавецBusso Peus
Дата9 ноября 2018
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1846 на аукционе Höhn - 27 мая 2017
ПродавецHöhn
Дата27 мая 2017
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1846 на аукционе Höhn - 22 октября 2016
ПродавецHöhn
Дата22 октября 2016
СохранностьUNC
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1846 на аукционе Grün - 18 ноября 2015
ПродавецGrün
Дата18 ноября 2015
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1846 на аукционе Grün - 13 мая 2015
ПродавецGrün
Дата13 мая 2015
СохранностьUNC
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1846 на аукционе Teutoburger - 24 февраля 2012
ПродавецTeutoburger
Дата24 февраля 2012
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1846 на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2011
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2011
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1846 на аукционе Westfälische - 8 февраля 2011
ПродавецWestfälische
Дата8 февраля 2011
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1846 на аукционе Künker - 23 июня 2009
ПродавецKünker
Дата23 июня 2009
СохранностьXF
Цена
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