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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

2 гульдена 1846 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - 2 гульдена 1846 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - 2 гульдена 1846 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес21,211 гр
  • Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
  • Диаметр36 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC500

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • Номинал2 гульдена
  • Год1846
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворМюнхен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (89)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 2 гульдена 1846 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 361 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 4000 CHF. Торги состоялись 18 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Шварцбург-Рудольштадт 2 гульдена 1846 на аукционе WCN - 29 мая 2025
ПродавецWCN
Дата29 мая 2025
СохранностьXF
Цена
1378 $
Цена в валюте аукциона 5200 PLN
Шварцбург-Рудольштадт 2 гульдена 1846 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
597 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 2 гульдена 1846 на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 гульдена 1846 на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 гульдена 1846 на аукционе Auctiones - 16 июня 2024
ПродавецAuctiones
Дата16 июня 2024
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 гульдена 1846 на аукционе Höhn - 19 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата19 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 гульдена 1846 на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 гульдена 1846 на аукционе Grün - 15 ноября 2023
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 гульдена 1846 на аукционе Künker - 22 июня 2023
ПродавецKünker
Дата22 июня 2023
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 гульдена 1846 на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 гульдена 1846 на аукционе Russiancoin - 21 июля 2022
ПродавецRussiancoin
Дата21 июля 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 гульдена 1846 на аукционе Künker - 11 мая 2022
ПродавецKünker
Дата11 мая 2022
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 гульдена 1846 на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьMS64 PCGS
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 гульдена 1846 на аукционе Künker - 24 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата24 февраля 2022
СохранностьVF
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Шварцбург-Рудольштадт 2 гульдена 1846 на аукционе Teutoburger - 9 декабря 2021
ПродавецTeutoburger
Дата9 декабря 2021
СохранностьVF
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Шварцбург-Рудольштадт 2 гульдена 1846 на аукционе Höhn - 19 ноября 2021
ПродавецHöhn
Дата19 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 гульдена 1846 на аукционе Busso Peus - 4 ноября 2021
ПродавецBusso Peus
Дата4 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 гульдена 1846 на аукционе Teutoburger - 2 июня 2021
ПродавецTeutoburger
Дата2 июня 2021
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 гульдена 1846 на аукционе WDA - MiM - 30 декабря 2020
Шварцбург-Рудольштадт 2 гульдена 1846 на аукционе WDA - MiM - 30 декабря 2020
ПродавецWDA - MiM
Дата30 декабря 2020
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 гульдена 1846 на аукционе Sonntag - 24 ноября 2020
ПродавецSonntag
Дата24 ноября 2020
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 гульдена 1846 на аукционе Grün - 11 ноября 2020
ПродавецGrün
Дата11 ноября 2020
СохранностьAU
Цена
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