Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868
2 гульдена 1846 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес21,211 гр
- Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
- Диаметр36 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC500
Описание
- СтранаШварцбург-Рудольштадт
- ПериодФридрих Гюнтер
- Номинал2 гульдена
- Год1846
- ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
- Монетный дворМюнхен
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (89)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 2 гульдена 1846 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 361 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 4000 CHF. Торги состоялись 18 ноября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
123...5
Где продать?
Для продажи 2 гульдена 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы